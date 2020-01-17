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17 января 2020, 12:15

Госэкспертизу прошёл. Аэропорт Диксон отремонтируют.


Эксперты Красноярского филиала Главгосэкспертизы России провели проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта искусственного покрытия аэродрома. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.
Аэропорт Диксона был введён в эксплуатацию в начале 1950-х годов в период активного освоения северных широт. В 2010 году из-за плохого состояния на несколько месяцев была приостановлена работа взлётно-посадочной полосы. Сегодня аэропорт используется для приёма и отправки пассажирских самолётов, обслуживания чартерных полётов по обеспечению высокоширотных экспедиций и авиагрузоперевозок, а также для других целей.
Проектом предусмотрен капитальный ремонт искусственных покрытий аэродрома в границах взлётно-посадочной полосы, перрона, рулёжных дорожек и мест стоянок воздушных судов.
В связи с тем, что состояние покрытий оценивается как неудовлетворительное, планируется провести разборку старых и устройство новых - в тех же размерах и аналогичных по конструктивным решениям. Также здесь исправят просадки, проломы и вертикальные смещения, сообщается на сайте Главгосэкспертизы.
Ремонтные работы будут проходить в условиях действующего аэропорта.
Фото Дениса Гаськова
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