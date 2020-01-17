Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42222

17 января 2020, 12:15



Госэкспертизу прошёл. Аэропорт Диксон отремонтируют.

Аэропорт Диксона был введён в эксплуатацию в начале 1950-х годов в период активного освоения северных широт. В 2010 году из-за плохого состояния на несколько месяцев была приостановлена работа взлётно-посадочной полосы. Сегодня аэропорт используется для приёма и отправки пассажирских самолётов, обслуживания чартерных полётов по обеспечению высокоширотных экспедиций и авиагрузоперевозок, а также для других целей. Проектом предусмотрен капитальный ремонт искусственных покрытий аэродрома в границах взлётно-посадочной полосы, перрона, рулёжных дорожек и мест стоянок воздушных судов. В связи с тем, что состояние покрытий оценивается как неудовлетворительное, планируется провести разборку старых и устройство новых - в тех же размерах и аналогичных по конструктивным решениям. Также здесь исправят просадки, проломы и вертикальные смещения, сообщается на сайте Главгосэкспертизы. Ремонтные работы будут проходить в условиях действующего аэропорта. Фото Дениса Гаськова

Просмотров:192 Эксперты Красноярского филиала Главгосэкспертизы России провели проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта искусственного покрытия аэродрома. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.Аэропорт Диксона был введён в эксплуатацию в начале 1950-х годов в период активного освоения северных широт. В 2010 году из-за плохого состояния на несколько месяцев была приостановлена работа взлётно-посадочной полосы. Сегодня аэропорт используется для приёма и отправки пассажирских самолётов, обслуживания чартерных полётов по обеспечению высокоширотных экспедиций и авиагрузоперевозок, а также для других целей.Проектом предусмотрен капитальный ремонт искусственных покрытий аэродрома в границах взлётно-посадочной полосы, перрона, рулёжных дорожек и мест стоянок воздушных судов.В связи с тем, что состояние покрытий оценивается как неудовлетворительное, планируется провести разборку старых и устройство новых - в тех же размерах и аналогичных по конструктивным решениям. Также здесь исправят просадки, проломы и вертикальные смещения, сообщается на сайте Главгосэкспертизы.Ремонтные работы будут проходить в условиях действующего аэропорта.Фото Дениса Гаськова