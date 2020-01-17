Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42223

17 января 2020, 12:41



В четыре раза увеличился за два года объём грузов, доставленных в Арктику компанией «Оборонлогистика» в рамках Северного завоза.

Распоряжением правительства Российской Федерации компания «Оборонлогистика» определена в качестве единственного исполнителя работ и услуг по доставке воинских грузов в Арктическую зону РФ. В интересах военных и по программе Северного завоза в навигацию 2019 года флот «Оборонлогистики» выполнил 13 рейсов в пункты Арктики и перевёз более 40 000 тонн различных воинских грузов, вооружения и военной техники, включая аэродромные плиты, строительные материалы для возведения модульного жилья, оборудование для школ. В обратном направлении в рамках программы по очистке Арктики было вывезено на материк 3 500 тонн металлолома и устаревшей техники. В отсутствие портовой инфраструктуры для доставки грузов на необорудованные площадки ко всем привлекаемым для перевозок в Арктике судам предъявляются дополнительные требования. Это прежде всего повышенный ледовый класс судна, наличие судовых кранов грузоподъёмностью не менее 40-60 тонн, больших полезных площадей грузовых помещений и палубы в связи с необходимостью размещения техники для выполнения подготовительных работ на берегу и обеспечения доставки перевозимых грузов от уреза воды до получателей. Исходя из практического опыта, предусматривается возможность подключения не менее 40 рефрижераторных контейнеров для доставки скоропортящегося продовольствия, свежих овощей и фруктов. Все транспортно-логистические операции координируются созданным «Оборонлогистикой» ситуационно-логистическим центром (СЛЦ), использующим в работе уникальное программное обеспечение, имеющее огромный потенциал. В режиме реального времени отслеживается информация о погоде, ледовой обстановке, движении транспортных средств и осуществляется контроль на каждом этапе перевозки. Система обрабатывает не только морские перевозки, но и мультимодальные, и рассчитана на работу со всеми видами транспортных средств.

Просмотров:169 Распоряжением правительства Российской Федерации компания «Оборонлогистика» определена в качестве единственного исполнителя работ и услуг по доставке воинских грузов в Арктическую зону РФ. В интересах военных и по программе Северного завоза в навигацию 2019 года флот «Оборонлогистики» выполнил 13 рейсов в пункты Арктики и перевёз более 40 000 тонн различных воинских грузов, вооружения и военной техники, включая аэродромные плиты, строительные материалы для возведения модульного жилья, оборудование для школ. В обратном направлении в рамках программы по очистке Арктики было вывезено на материк 3 500 тонн металлолома и устаревшей техники.В отсутствие портовой инфраструктуры для доставки грузов на необорудованные площадки ко всем привлекаемым для перевозок в Арктике судам предъявляются дополнительные требования. Это прежде всего повышенный ледовый класс судна, наличие судовых кранов грузоподъёмностью не менее 40-60 тонн, больших полезных площадей грузовых помещений и палубы в связи с необходимостью размещения техники для выполнения подготовительных работ на берегу и обеспечения доставки перевозимых грузов от уреза воды до получателей. Исходя из практического опыта, предусматривается возможность подключения не менее 40 рефрижераторных контейнеров для доставки скоропортящегося продовольствия, свежих овощей и фруктов.Все транспортно-логистические операции координируются созданным «Оборонлогистикой» ситуационно-логистическим центром (СЛЦ), использующим в работе уникальное программное обеспечение, имеющее огромный потенциал. В режиме реального времени отслеживается информация о погоде, ледовой обстановке, движении транспортных средств и осуществляется контроль на каждом этапе перевозки. Система обрабатывает не только морские перевозки, но и мультимодальные, и рассчитана на работу со всеми видами транспортных средств.