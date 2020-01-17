Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42224

17 января 2020, 13:33



В Норильске управдом незаконно разрешил повесить баннер на дом и присвоил деньги.

Мужчину выбрали председателем совета многоэтажки. К нему обратился предприниматель с просьбой повесить на дом рекламную конструкцию. Новый управдом сообщил, что может распоряжаться общим имуществом, хотя не имел на это полномочий. С руководителем коммерческой организации он заключил договор аренды от имени собственников многоквартирного дома и стал получать деньги за аренду. В итоге управдом с июня 2015 года по апрель 2018-го получил 220 тысяч рублей. Деньги норильчанин потратил на свои нужды. За это мужчина стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого по статье «Мошенничество» (ч. 1 ст.159 УК РФ). Норильчанин посчитал, что оно сфабриковано. «Суд согласился с позицией государственного обвинителя о том, что собственники дома не давали своё согласие на распоряжение общим имуществом. Заключение договоров аренды предметом решений общих собраний собственников не являлось, а созданному органу общественной самодеятельности не были делегированы права собственников», — сообщили в прокуратуре края. В ходе следствия управдому провели судебно-психиатрическую экспертизу. Она показала наличие психического расстройства, поэтому мужчину освободили от уголовной ответственности и отправили на принудительное лечение. Норильчанин попросил прокуратуру проверить постановление суда, которое ведомство признало законным и не подлежащим обжалованию.

Просмотров:216 Норильчанина осудили за то, что он незаконно разрешил повесить рекламу на многоэтажный дом. При этом житель Красноярского края считал себя невиновным и попросил прокуратуру проверить постановление суда, пишет newslab.ru.Мужчину выбрали председателем совета многоэтажки. К нему обратился предприниматель с просьбой повесить на дом рекламную конструкцию. Новый управдом сообщил, что может распоряжаться общим имуществом, хотя не имел на это полномочий. С руководителем коммерческой организации он заключил договор аренды от имени собственников многоквартирного дома и стал получать деньги за аренду.В итоге управдом с июня 2015 года по апрель 2018-го получил 220 тысяч рублей. Деньги норильчанин потратил на свои нужды.За это мужчина стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого по статье «Мошенничество» (ч. 1 ст.159 УК РФ). Норильчанин посчитал, что оно сфабриковано.«Суд согласился с позицией государственного обвинителя о том, что собственники дома не давали своё согласие на распоряжение общим имуществом. Заключение договоров аренды предметом решений общих собраний собственников не являлось, а созданному органу общественной самодеятельности не были делегированы права собственников», — сообщили в прокуратуре края.В ходе следствия управдому провели судебно-психиатрическую экспертизу. Она показала наличие психического расстройства, поэтому мужчину освободили от уголовной ответственности и отправили на принудительное лечение.Норильчанин попросил прокуратуру проверить постановление суда, которое ведомство признало законным и не подлежащим обжалованию.