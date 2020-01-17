Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42225

17 января 2020, 14:05



Норильчанин отсудил у магазина почти 34 тысячи рублей за неисправные наушники.

Мужчина принёс наушники обратно в магазин и хотел вернуть их стоимость - почти 14 тысяч рублей, но ему отказали. Тогда он обратился на горячую линию Норильского территориального отдела Роспотребнадзора. Специалисты разъяснили права, предусмотренные законом о защите прав потребителей, порядок оформления и направления претензии, а также право потребителя на обращение в суд в случае отказа в удовлетворении его требований в добровольном порядке. Мужчина так и сделал. В результате в его пользу с магазина взыскано 33 839,50 руб. (стоимость наушников – 13 919 руб., неустойка за просрочку удовлетворения требования потребителя – 6 000 руб., компенсация морального вреда – 2 500 руб., штраф за нарушение добровольного порядка удовлетворения требования потребителя – 11 209,50 руб. и судебные расходы на отправку товара в экспертное учреждение в размере 211 руб.).

Просмотров:177 Он приобрёл их вместе с сотовым телефоном в кредит, сумма которого составила 73 тысячи рублей. В процессе эксплуатации выявился недостаток – перестал работать правый наушник.Мужчина принёс наушники обратно в магазин и хотел вернуть их стоимость - почти 14 тысяч рублей, но ему отказали. Тогда он обратился на горячую линию Норильского территориального отдела Роспотребнадзора.Специалисты разъяснили права, предусмотренные законом о защите прав потребителей, порядок оформления и направления претензии, а также право потребителя на обращение в суд в случае отказа в удовлетворении его требований в добровольном порядке. Мужчина так и сделал. В результате в его пользу с магазина взыскано 33 839,50 руб. (стоимость наушников – 13 919 руб., неустойка за просрочку удовлетворения требования потребителя – 6 000 руб., компенсация морального вреда – 2 500 руб., штраф за нарушение добровольного порядка удовлетворения требования потребителя – 11 209,50 руб. и судебные расходы на отправку товара в экспертное учреждение в размере 211 руб.).