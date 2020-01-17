Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42226

17 января 2020, 14:45



В столице Заполярья появится новая площадь Притяжение Таймыра.

Площадь разместится в центре Дудинки и будет оформлена в колорите коренных малочисленных народов Таймыра. На ней будут установлены арт-объект «Гиперболоид», фотозона с изображением стада оленей и несколько качелей, а также построен павильон, в котором разместятся кафе, магазин сувениров и информационный центр. Кроме того, предполагается художественная роспись фасадов домов № 10 и № 12 на улице Матросова. Площадь будет использоваться как открытое универсальное городское пространство для проведения различных мероприятий, а также станет новой туристической достопримечательностью, знакомящей жителей и гостей города Дудинки с историей Таймыра, культурой и традициями коренных малочисленных народов, исконно проживающих на территории полуострова. Также здесь можно будет попробовать блюда северной национальной кухни и приобрести различные этнические сувениры. Строительство новой достопримечательности начнётся в середине марта этого года и будет продолжаться до 2022 года. В настоящее время уже разработан эскизный проект площади и проектно-сметная документация. Полная стоимость обустройства площади составит 22 миллиона рублей. Из них шесть с половиной миллионов рублей – сумма выигранного гранта, остальные средства вложат партнёры проекта: администрация Таймыра, Союз долган Таймыра, Таймырский колледж и Агентство развития Норильска.

Просмотров:187 Проект Таймырского информационного центра победил в конкурсе социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель».Площадь разместится в центре Дудинки и будет оформлена в колорите коренных малочисленных народов Таймыра. На ней будут установленыарт-объект «Гиперболоид», фотозона с изображением стада оленей и несколько качелей, а также построен павильон, в котором разместятся кафе, магазин сувениров и информационный центр. Кроме того, предполагается художественная роспись фасадов домов № 10 и № 12 на улице Матросова.Площадь будет использоваться как открытое универсальное городское пространство для проведения различных мероприятий, а также станет новой туристической достопримечательностью, знакомящей жителей и гостей города Дудинки с историей Таймыра, культурой и традициями коренных малочисленных народов, исконно проживающих на территории полуострова. Также здесь можно будет попробовать блюда северной национальной кухни и приобрести различные этнические сувениры.Строительство новой достопримечательности начнётся в середине марта этого года и будет продолжаться до 2022 года. В настоящее время уже разработан эскизный проект площади и проектно-сметная документация.Полная стоимость обустройства площади составит 22 миллиона рублей. Из них шесть с половиной миллионов рублей – сумма выигранного гранта, остальные средства вложат партнёры проекта: администрация Таймыра, Союз долган Таймыра, Таймырский колледж и Агентство развития Норильска.