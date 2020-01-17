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17 января 2020, 14:56



Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ приступила к решению поставленной перед ней президентом задачи.

- Думаю, когда мы проработаем положения, высказанные в послании к Федеральному собранию, само понятие социального государства станет намного более доступным людям, они будут чувствовать, что их права наилучшим образом защищены. Также председатель комитета СФ отметил, что Конституция — «живой документ», который должен содержать понятные для людей ответы на общественные запросы. Президент России Владимир Путин предложил, в частности, закрепить в Конституции её приоритет в правовом пространстве страны, ввести утверждение кандидатуры премьера и министров парламентом страны, усилить роли Конституционного суда России, Госсовета и губернаторов. Глава государств подчеркнул, что первая и вторая главы Конституции останутся неизменными. Однако, как сообщил Андрей Клишас, президент заявил, что в дальнейшем могут быть выдвинуты и другие поправки в Основной закон страны. - Задача рабочей группы — собрать эти предложения, оценить их и предметно обсудить, в том числе с представителями общественности, — сказал сенатор. За каждую из инициатив президент предложил проголосовать россиянам и уже поручил разработать формат голосования. Фото с сайта kremlin.ru/

Просмотров:160 Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, выступающий сопредседателем рабочей группы, охарактеризовал цель её деятельности следующим образом:- Думаю, когда мы проработаем положения, высказанные в послании к Федеральному собранию, само понятие социального государства станет намного более доступным людям, они будут чувствовать, что их права наилучшим образом защищены.Также председатель комитета СФ отметил, что Конституция — «живой документ», который должен содержать понятные для людей ответы на общественные запросы.Президент России Владимир Путин предложил, в частности, закрепить в Конституции её приоритет в правовом пространстве страны, ввести утверждение кандидатуры премьера и министров парламентом страны, усилить роли Конституционного суда России, Госсовета и губернаторов.Глава государств подчеркнул, что первая и вторая главы Конституции останутся неизменными. Однако, как сообщил Андрей Клишас, президент заявил, что в дальнейшем могут быть выдвинуты и другие поправки в Основной закон страны.- Задача рабочей группы — собрать эти предложения, оценить их и предметно обсудить, в том числе с представителями общественности, — сказал сенатор.За каждую из инициатив президент предложил проголосовать россиянам и уже поручил разработать формат голосования.Фото с сайта kremlin.ru/