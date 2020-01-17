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17 января 2020, 15:28



МФК «Норильский никель» уступил в первом матче 11-го тура.

В очередном туре чемпионата России норильчане принимают на своей площадке одного из лидеров Суперлиги – московский клуб «КПРФ». В первой встрече сильнее оказались гости со счётом 4:1. За «коммунистов» голами отличились Сими Сайотти на 4-й, Лин на 5-й и 29-й, а также Янар Асадов на 50-й минутах игры. В составе «никельщиков» забил Дмитрий Леготин на 21-й минуте. Сегодня, 17 января, соперники выйдут на второй матч, который также пройдёт во Дворце спорта «Арктика». Начало – в 19.00 (время норильское). Прямая трансляция поединка будет доступна на официальном канале Ассоциации мини-футбола России в YouTube. Фото mfcnornik.ru

Просмотров:160 В очередном туре чемпионата России норильчане принимают на своей площадке одного из лидеров Суперлиги – московский клуб «КПРФ». В первой встрече сильнее оказались гости со счётом 4:1. За «коммунистов» голами отличились Сими Сайотти на 4-й, Лин на 5-й и 29-й, а также Янар Асадов на 50-й минутах игры. В составе «никельщиков» забил Дмитрий Леготин на 21-й минуте.Сегодня, 17 января, соперники выйдут на второй матч, который также пройдёт во Дворце спорта «Арктика». Начало – в 19.00 (время норильское). Прямая трансляция поединка будет доступна на официальном канале Ассоциации мини-футбола России в YouTube.Фото mfcnornik.ru