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17 января 2020, 16:21



Андрей Клишас: «Мы не будем затягивать с изменениями в Конституцию РФ».

«Всё зависит от количества поступивших поправок: если их будет пять, это займёт несколько дней, если их будут тысячи - другое время», - сказал сенатор. «Думаю, мы не будем затягивать с этой работой», - добавил он. Парламентарий полагает, что понятные гражданам поправки, а также поддерживаемые в обществе поправки о суверенитете РФ и о дополнительных соцгарантиях могут быть разработаны в течение ближайших дней или недель. «Здесь президент не видит сложностей», - сказал законодатель. Андрей Клишас ожидает, что на сегодняшнем заседании уже будут обсуждаться конкретные изменения, которые предлагается внести в основной закон страны и о которых говорилось в послании президента. Фото с сайта kremlin.ru

Просмотров:141 Сроки деятельности рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ зависят от количества поступивших предложений к законопроектам, заявил РИА «Новости» сопредседатель группы, глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.«Всё зависит от количества поступивших поправок: если их будет пять, это займёт несколько дней, если их будут тысячи - другое время», - сказал сенатор.«Думаю, мы не будем затягивать с этой работой», - добавил он.Парламентарий полагает, что понятные гражданам поправки, а также поддерживаемые в обществе поправки о суверенитете РФ и о дополнительных соцгарантиях могут быть разработаны в течение ближайших дней или недель. «Здесь президент не видит сложностей», - сказал законодатель.Андрей Клишас ожидает, что на сегодняшнем заседании уже будут обсуждаться конкретные изменения, которые предлагается внести в основной закон страны и о которых говорилось в послании президента.Фото с сайта kremlin.ru