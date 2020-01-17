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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:31 Открытие детского сада на ул. Московской, 18, и обновление фасадов четырёх учреждений. Что ещё ожидается в 2020-м?
18:10 Норильские юноши стали серебряными призёрами первенства Красноярского края по мини-футболу.
18:06 Почти на сто процентов. В управлении капитальных ремонтов и строительства подвели итоги 2019 года.
17:37 До 15 февраля норильчанам предстоит выбрать территорию, которая будет благоустроена в 2021 году.
17:36 Андрей Клишас пояснил, как формировалась рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
17:30 Студенты из Крыма воссоздадут быт народов Севера с помощью VR-технологий.
16:28 Школьники из Заполярья соберутся в зимнем научном лагере.
16:21 Андрей Клишас: «Мы не будем затягивать с изменениями в Конституцию РФ».
15:28 МФК «Норильский никель» уступил в первом матче 11-го тура.
14:56 Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ приступила к решению поставленной перед ней президентом задачи.
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