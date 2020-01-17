Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42230

17 января 2020, 16:28



Школьники из Заполярья соберутся в зимнем научном лагере.

В течение недели с 19 по 27 января будущие инженеры и учёные, используя технологию дизайн-мышления, будут создавать собственные изобретения. Уникальность заключается в том, что ребята проведут исследование потребностей потенциальных пользователей их изобретений, среди которых пожарные, путешественники, журналисты, экологи и другие. Узнают, как монетизировать собственные проекты от эксперта Академии наставников фонда «Сколково» Дарьи Харченко. В инженерном блоке программы школьники познакомятся с основами микроэлектроники и созданием микросхем, а также принципом интернета вещей. Будущие исследователи и изобретатели должны уметь презентовать свои идеи, поэтому для них будут организованы тренинги по публичным выступлениям и скрайбингу. Каждый участник создаст мейкборд – современное технологичное наглядное пособие, рассказывающее об изобретении. Юные мейкеры посетят крупнейшую гидроэлектростанцию России - Саяно-Шушенскую ГЭС, фольгопрокатный завод «Саянал», музей гидроэнергетики, этнокультурный комплекс «ЫМАЙ». Science Camp IMAKE станет настоящей точкой кипения умов юных изобретателей, где ребята получат ценные знания и вдохновение на новые исследования и открытия. Напомним, что в сентябре 2019 года компания «Норникель» запустила Инженерный марафон IMAKE в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей». На первом этапе марафона, состоящего из онлайн-игры на платформе www.liga-imake.ru, приняли участие около 1000 будущих новобранцев Лиги изобретателей IMAKE. В следующем этапе – двухдневном интенсиве – школьники уже в формате очной игры получили базовые знания из системы ТРИЗ, чтобы начать создавать конкурентоспособные идеи и решения для городов и предприятий. По результатам интенсива и заявок с идеями изобретений в третий этап попали 30 школьников из Норильска, Мончегорска, Печенгского района Мурманской области, Читы и Газимуро-Заводского района Забайкальского края. Инженерный марафон вырос из конкурса изобретательских проектов IMAKE компании «Норникель» (с 2018 года) и принес золотые и серебряные медали на международных конкурсах изобретательских проектов в Швейцарии и Индонезии.

Просмотров:150 Компания «Норникель» организовала научный лагерь Sсience Camp в городе Саяногорске (Республика Хакасия) для школьников из Норильска, Мончегорска, Заполярного, Никеля, Читы и Газимуро-Заводского района – победителей Инженерного марафона IMAKE.В течение недели с 19 по 27 января будущие инженеры и учёные, используя технологию дизайн-мышления, будут создавать собственные изобретения. Уникальность заключается в том, что ребята проведут исследование потребностей потенциальных пользователей их изобретений, среди которых пожарные, путешественники, журналисты, экологи и другие. Узнают, как монетизировать собственные проекты от эксперта Академии наставников фонда «Сколково» Дарьи Харченко. В инженерном блоке программы школьники познакомятся с основами микроэлектроники и созданием микросхем, а также принципом интернета вещей.Будущие исследователи и изобретатели должны уметь презентовать свои идеи, поэтому для них будут организованы тренинги по публичным выступлениям и скрайбингу. Каждый участник создаст мейкборд – современное технологичное наглядное пособие, рассказывающее об изобретении.Юные мейкеры посетят крупнейшую гидроэлектростанцию России - Саяно-Шушенскую ГЭС, фольгопрокатный завод «Саянал», музей гидроэнергетики, этнокультурный комплекс «ЫМАЙ».Science Camp IMAKE станет настоящей точкой кипения умов юных изобретателей, где ребята получат ценные знания и вдохновение на новые исследования и открытия.Напомним, что в сентябре 2019 года компания «Норникель» запустила Инженерный марафон IMAKE в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей». На первом этапе марафона, состоящего из онлайн-игры на платформе www.liga-imake.ru, приняли участие около 1000 будущих новобранцев Лиги изобретателей IMAKE. В следующем этапе – двухдневном интенсиве – школьники уже в формате очной игры получили базовые знания из системы ТРИЗ, чтобы начать создавать конкурентоспособные идеи и решения для городов и предприятий. По результатам интенсива и заявок с идеями изобретений в третий этап попали 30 школьников из Норильска, Мончегорска, Печенгского района Мурманской области, Читы и Газимуро-Заводского района Забайкальского края.Инженерный марафон вырос из конкурса изобретательских проектов IMAKE компании «Норникель» (с 2018 года) и принес золотые и серебряные медали на международных конкурсах изобретательских проектов в Швейцарии и Индонезии.