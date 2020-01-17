Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42231

17 января 2020, 17:30



Студенты из Крыма воссоздадут быт народов Севера с помощью VR-технологий.

Это будет платформа с технологией виртуальной реальности для трансляции знаний о культуре и быте коренных малочисленных народов Севера. В проекте будет представлен чум и мир вокруг него. Первый заказчик конечного продукта – краеведческий музей в городе Лабытнанги. Пользователь готового продукта, надев очки, сможет оказаться на стартовой сцене и выбрать изображение – чум или мир вокруг него. Оказавшись внутри жилища, можно будет изучить обстановку, предметы культуры и быта. Для каждого предмета предусмотрена подсказка и аудиогид. Мир вокруг чума будет представлен зимним ночным или дневным пейзажем тундры. Команда разработчиков в Крыму налаживает сотрудничество с краеведческим музеем в Лабытнанги, ищет новых заказчиков, а также планирует серию мероприятий как в Севастополе, так и в Ямало-Ненецком автономном округе. – Мы хотим масштабировать проект на другие регионы России, – говорит студент третьего курса института Павел Полбицев. – Хотим разработать инсталляции для ненцев, манси и других малых народов. Проект реализуется в рамках конкурса «Моя страна – моя Россия» в номинации «Моя Арктика».

Просмотров:136 Группа студентов Института информационных технологий и управления в технических системах г. Севастополя приступила к реализации проекта «Народы Арктики VR». Речь идёт о разработке контента по инсталляции жилища кочевников – чума для очков виртуальной реальности.Это будет платформа с технологией виртуальной реальности для трансляции знаний о культуре и быте коренных малочисленных народов Севера. В проекте будет представлен чум и мир вокруг него. Первый заказчик конечного продукта – краеведческий музей в городе Лабытнанги.Пользователь готового продукта, надев очки, сможет оказаться на стартовой сцене и выбрать изображение – чум или мир вокруг него. Оказавшись внутри жилища, можно будет изучить обстановку, предметы культуры и быта. Для каждого предмета предусмотрена подсказка и аудиогид. Мир вокруг чума будет представлен зимним ночным или дневным пейзажем тундры.Команда разработчиков в Крыму налаживает сотрудничество с краеведческим музеем в Лабытнанги, ищет новых заказчиков, а также планирует серию мероприятий как в Севастополе, так и в Ямало-Ненецком автономном округе.– Мы хотим масштабировать проект на другие регионы России, – говорит студент третьего курса института Павел Полбицев. – Хотим разработать инсталляции для ненцев, манси и других малых народов.Проект реализуется в рамках конкурса «Моя страна – моя Россия» в номинации «Моя Арктика».