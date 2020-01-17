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17 января 2020, 17:36



Андрей Клишас пояснил, как формировалась рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

- Включение в рабочую группу людей без юридического образования вызвало широкое обсуждение. Но это было сделано для того, чтобы лучше понять потребности общества и определить векторы планируемых изменений, — заявил Андрей Клишас, отвечая на вопрос Znak.com о том, не повлияет ли такой разнородный состав на качество работы над поправками в Конституцию. Сами поправки могут быть приняты уже весной. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на источники в Совете Федерации. В свою очередь глава верхней палаты Валентина Матвиенко заявила, что в парламенте настроены принять поправки до конца весенней сессии. Всенародное голосование, которое предложил провести Владимир Путин, может пройти ещё до 1 мая. Сроки деятельности рабочей группы зависят от количества поступивших предложений к законопроектам, отметил Андрей Клишас: - Если инициатив, допустим, будет пять, на их рассмотрение уйдёт несколько дней, если их будет тысячи – потребуются уже другие сроки. В целом сенатор полагает, что уже озвученные изменения, а также поддерживаемые в обществе поправки о суверенитете РФ и о дополнительных соцгарантиях могут быть подготовлены в течение ближайших дней или недель. Фото с сайта kremlin.ru

Просмотров:130 В рабочую группу вошли 75 человек. Среди них не только юристы и политики, но и спортсмены, актёры, медики, руководители благотворительных фондов. По мнению главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, такое разнообразие позволит лучше разобраться в том, чего ожидает общество от конституционной реформы.- Включение в рабочую группу людей без юридического образования вызвало широкое обсуждение. Но это было сделано для того, чтобы лучше понять потребности общества и определить векторы планируемых изменений, — заявил Андрей Клишас, отвечая на вопрос Znak.com о том, не повлияет ли такой разнородный состав на качество работы над поправками в Конституцию.Сами поправки могут быть приняты уже весной. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на источники в Совете Федерации. В свою очередь глава верхней палаты Валентина Матвиенко заявила, что в парламенте настроены принять поправки до конца весенней сессии.Всенародное голосование, которое предложил провести Владимир Путин, может пройти ещё до 1 мая. Сроки деятельности рабочей группы зависят от количества поступивших предложений к законопроектам, отметил Андрей Клишас:- Если инициатив, допустим, будет пять, на их рассмотрение уйдёт несколько дней, если их будет тысячи – потребуются уже другие сроки.В целом сенатор полагает, что уже озвученные изменения, а также поддерживаемые в обществе поправки о суверенитете РФ и о дополнительных соцгарантиях могут быть подготовлены в течение ближайших дней или недель.Фото с сайта kremlin.ru