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17 января 2020, 17:37



До 15 февраля норильчанам предстоит выбрать территорию, которая будет благоустроена в 2021 году.

Для участия в рейтинговом голосовании этого года выбраны три адреса: ул. Талнахская, 48, ул. Первомайская, 12, и ул. Енисейская, 22. Территория, набравшая больше всего голосов, будет обустроена первой, остальные две – если останутся средства, выделенные на проект. - Планируется полное благоустройство выбранной территории, укладка безопасного покрытия, беговых дорожек, детских и спортивных площадок, которые предназначены, в том числе для сдачи норм ГТО, а также установка лавочек, урн, вазонов, - рассказал главный специалист отдела благоустройства УЖКХ Анвар Низамутдинов. Голосование продлится до 15 февраля включительно, как обычно урны для бюллетеней будут установлены в УГХ, УЖКХ, в кайерканском и талнахском территориальных управлениях, в Молодёжном центре Норильска. В праздники и выходные дни со сбором информации в местах массового скопления людей помогут волонтёры и общественники: опрос норильчан будет проходить в СРК «Арена», «Арт-холле», КДЦ им. В. Высоцкого, КДЦ «Юбилейный» и кинотеатре «Родина». Практика прошлого года показала, что именно в этих точках голосование идёт особенно активно. Нововведение этого года – голосование на сайте правительства края (24благоустройство.рф). - Призываем норильчан активно участвовать в голосовании. Прежде горожане с удовольствием высказывались, надеюсь, эта тенденция не изменится. В этот раз предстоит набрать 15 000 голосов, - резюмировал Анвар Низамутдинов. Фото Ирины Яринской

Просмотров:151 Работы проведут в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», который действует с 2018 года и продлится до 2024-го. В нём предусмотрены несколько источников финансирования – федеральный, краевой и местный бюджеты.Для участия в рейтинговом голосовании этого года выбраны три адреса: ул. Талнахская, 48, ул. Первомайская, 12, и ул. Енисейская, 22. Территория, набравшая больше всего голосов, будет обустроена первой, остальные две – если останутся средства, выделенные на проект.- Планируется полное благоустройство выбранной территории, укладка безопасного покрытия, беговых дорожек, детских и спортивных площадок, которые предназначены, в том числе для сдачи норм ГТО, а также установка лавочек, урн, вазонов, - рассказал главный специалист отдела благоустройства УЖКХ Анвар Низамутдинов.Голосование продлится до 15 февраля включительно, как обычно урны для бюллетеней будут установлены в УГХ, УЖКХ, в кайерканском и талнахском территориальных управлениях, в Молодёжном центре Норильска. В праздники и выходные дни со сбором информации в местах массового скопления людей помогут волонтёры и общественники: опрос норильчан будет проходить в СРК «Арена», «Арт-холле», КДЦ им. В. Высоцкого, КДЦ «Юбилейный» и кинотеатре «Родина». Практика прошлого года показала, что именно в этих точках голосование идёт особенно активно. Нововведение этого года – голосование на сайте правительства края (24благоустройство.рф).- Призываем норильчан активно участвовать в голосовании. Прежде горожане с удовольствием высказывались, надеюсь, эта тенденция не изменится. В этот раз предстоит набрать 15 000 голосов, - резюмировал Анвар Низамутдинов.Фото Ирины Яринской