Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42234

17 января 2020, 18:06



Почти на сто процентов. В управлении капитальных ремонтов и строительства подвели итоги 2019 года.

В 2019 году были завершены крупные проекты, например, реконструкция садика № 69 на ул. Бауманской, 21. Ещё один серьёзный объект - обновление легкоатлетического манежа «Арктики». В зале стало светлее благодаря смене цветов оформления помещения и новому освещению. Также строители уложили на 126 метрах бегового круга новое легкоатлетическое покрытие, позволяющее заниматься в шиповках. Ещё один спортивный объект значительно похорошел в минувшем году: лыжная база «Оль-Гуль», которая в первый раз с момента постройки «пережила» капремонт. Параллельно в течение года шли работы разного масштаба в городских учреждениях по асфальтировке (чаще вокруг школ), замене и модернизации систем отопления или вентиляции, как, например, в школе № 23. Ещё в 23 объектах устранили замечания Госпожнадзора по системе пожароохранной сигнализации и отделочным материалам. Выполнен большой объём кровельных работ. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:160 Минувший год начальник УКРиС Дмитрий Самородов оценил как плодотворный: благодаря тому, что все торги и техзадания по определению подрядчиков готовились ещё с ноября 2018-го, большинство контрактов заключили уже весной-2019. Как итог – выполнение работ на 97% от титульного плана. Недобранные 3% определяются суммой экономии по торгам и фактически выполненным работам. «Такой высокий процент - большая заслуга коллектива УКРиС, работающего слаженно и эффективно», - уверен Дмитрий Самородов.В 2019 году были завершены крупные проекты, например, реконструкция садика № 69 на ул. Бауманской, 21. Ещё один серьёзный объект - обновление легкоатлетического манежа «Арктики». В зале стало светлее благодаря смене цветов оформления помещения и новому освещению. Также строители уложили на 126 метрах бегового круга новое легкоатлетическое покрытие, позволяющее заниматься в шиповках. Ещё один спортивный объект значительно похорошел в минувшем году: лыжная база «Оль-Гуль», которая в первый раз с момента постройки «пережила» капремонт.Параллельно в течение года шли работы разного масштаба в городских учреждениях по асфальтировке (чаще вокруг школ), замене и модернизации систем отопления или вентиляции, как, например, в школе № 23. Ещё в 23 объектах устранили замечания Госпожнадзора по системе пожароохранной сигнализации и отделочным материалам. Выполнен большой объём кровельных работ.Фото Владимира Макушкина