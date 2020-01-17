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17 января 2020, 18:10

Норильские юноши стали серебряными призёрами первенства Красноярского края по мини-футболу.


Игры прошли в Ачинске с участием восьми команд игроков 2006-2007 годов рождения, поделённых на две подгруппы. Наши юноши – воспитанники спортивной школы № 6 (тренеры Вадим Катунин и Сергей Ионов) - поочередно обыграли сверстников из Лесосибирска – 6:1, Красноярска (команда «Рассвет») – 7:0, Ачинска – 10:0 и Зеленогорска – 6:1. В финальном этапе состязаний они взяли верх над командой из Канска – 5:1 и сыграли вничью с соперниками из Железногорска – 2:2. Таким образом, не потерпев на турнире ни одного поражения, норильчане стали вторыми, пропустив вперёд железногорцев только по разнице забитых и пропущенных мячей. При этом лучшим вратарём первенства был признан норильчанин Никита Титов.
Напомним, что ранее другая норильская команда, собранная из игроков 2004-2005 годов рождения (тренер Алексей Брусенцов), также стала серебряным призёром первенства края в Минусинске, а наш Роман Шарипов удостоился звания лучшего нападающего.

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