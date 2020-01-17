Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42236

17 января 2020, 18:31



Открытие детского сада на ул. Московской, 18, и обновление фасадов четырёх учреждений. Что ещё ожидается в 2020-м?

В 2020 году начнётся разработка проектно-сметной документации для реконструкции музея АММА, а также дома, входящего в перечень объектов культурного наследия Красноярского края по адресу; ул. Севастопольская, 7. Он расположен на площади Памяти Героев, особенно важной в связи с грядущим 75-летием Великой Победы. К празднику, кстати, будут закуплены новые тематические баннеры, в городе появятся новые украшения. По предложению депутатов горсовета запускается пилотный проект дизайнерского обновления фасадов детских учреждений. Пока решили остановиться на трёх садах и одной школе. Также в планах различные работы в муниципальных объектах: кровельные, вентиляционные, замена систем отопления, асфальтировка (у 12 учреждений), плановый и текущий ремонты крылец, ремонты по предписаниям Госпожнадзора и другое. К реализации на этот год запланировано 900 миллионов рублей. Фото Ирины Яринской

Просмотров:152 Строительно-монтажные работы в ходе реконструкции детского сада на ул. Московской, 18, завершатся в октябре. До конца года учреждение должно открыться.В 2020 году начнётся разработка проектно-сметной документации для реконструкции музея АММА, а также дома, входящего в перечень объектов культурного наследия Красноярского края по адресу; ул. Севастопольская, 7. Он расположен на площади Памяти Героев, особенно важной в связи с грядущим 75-летием Великой Победы. К празднику, кстати, будут закуплены новые тематические баннеры, в городе появятся новые украшения.По предложению депутатов горсовета запускается пилотный проект дизайнерского обновления фасадов детских учреждений. Пока решили остановиться на трёх садах и одной школе.Также в планах различные работы в муниципальных объектах: кровельные, вентиляционные, замена систем отопления, асфальтировка (у 12 учреждений), плановый и текущий ремонты крылец, ремонты по предписаниям Госпожнадзора и другое. К реализации на этот год запланировано 900 миллионов рублей.Фото Ирины Яринской