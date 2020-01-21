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21 января 2020, 17:25



В Норильске прошёл чемпионат города по водному поло.

В соревнованиях приняли участие четыре команды: три – воспитанников спортивной школы плавания и водного поло (старшие юноши) и одна – выпускников спортшколы. Сильнейших выявляли по круговой системе. В итоговом протоколе первой стала команда «Старт», собранная из взрослых спортсменов (тренер Сергей Лисицын) и обыгравшая в финале «Олимп» (тренер Вилор Эрлих). Бронза чемпионата досталась команде «Надежда» (тренер Евгений Мясников). Фото участников соревнований

Просмотров:238 В соревнованиях приняли участие четыре команды: три – воспитанников спортивной школы плавания и водного поло (старшие юноши) и одна – выпускников спортшколы.Сильнейших выявляли по круговой системе. В итоговом протоколе первой стала команда «Старт», собранная из взрослых спортсменов (тренер Сергей Лисицын) и обыгравшая в финале «Олимп» (тренер Вилор Эрлих). Бронза чемпионата досталась команде «Надежда» (тренер Евгений Мясников).Фото участников соревнований