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21 января 2020, 17:45



Ансамбль «Казачок» отметил своё 15-летие.

В полуторачасовой концерт вошёл 21 творческий номер – один интереснее другого. Коллектив поздравили представители норильского казачества, директор Норильской музыкальной школы Татьяна Приступа, председатель благотворительного фонда «Территория добра» Наталья Солодовник и родители юных артистов. Образцовый художественный детский фольклорный ансамбль «Казачок» появился в 2005 году, и тогда это была небольшая группа учеников эстрадного отделения Норильской детской музыкальной школы. Сейчас воспитанники коллектива принимают участие в краевых, региональных, межрегиональных, общероссийских и международных конкурсах. За 15 лет творческой жизни ансамбль получил более ста наград и званий лауреатов первой, второй и третьей степеней, а коллектив и его вокалисты неоднократно становились дипломантами. Недавняя поездка в Москву также не стала исключением. Участие в X Международном конкурсе-фестивале детского, юношеского и взрослого творчества «Московское созвездие» в начале января принесло «Казачку» 14 наград, среди которых и четыре Гран-при. Руководитель «Казачка» - Валерия Диденко. По её инициативе был создан спутник ансамбля - коллектив «Крошечка-Хаврошечка», в котором занимаются ребятишки в возрасте от трёх до пяти лет, и «Казачий спас», объединивший родителей. Фото Ирины Яринской

Просмотров:233 В полуторачасовой концерт вошёл 21 творческий номер – один интереснее другого. Коллектив поздравили представители норильского казачества, директор Норильской музыкальной школы Татьяна Приступа, председатель благотворительного фонда «Территория добра» Наталья Солодовник и родители юных артистов.Образцовый художественный детский фольклорный ансамбль «Казачок» появился в 2005 году, и тогда это была небольшая группа учеников эстрадного отделения Норильской детской музыкальной школы. Сейчас воспитанники коллектива принимают участие в краевых, региональных, межрегиональных, общероссийских и международных конкурсах. За 15 лет творческой жизни ансамбль получил более ста наград и званий лауреатов первой, второй и третьей степеней, а коллектив и его вокалисты неоднократно становились дипломантами. Недавняя поездка в Москву также не стала исключением. Участие в X Международном конкурсе-фестивале детского, юношеского и взрослого творчества «Московское созвездие» в начале января принесло «Казачку» 14 наград, среди которых и четыре Гран-при.Руководитель «Казачка» - Валерия Диденко. По её инициативе был создан спутник ансамбля - коллектив «Крошечка-Хаврошечка», в котором занимаются ребятишки в возрасте от трёх до пяти лет, и «Казачий спас», объединивший родителей.Фото Ирины Яринской