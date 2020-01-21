Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42268

21 января 2020, 18:01



Таксофоны на почте стали бесплатными.

«Ростелеком» отменил плату за телефонные звонки на все номера мобильных телефонов России с таксофонов универсальных услуг связи. Они расположены в почтовых отделениях на улице Комсомольской, 33, площади Металлургов, 4, и Ленинском проспекте, 6.

Просмотров:276 «Ростелеком» отменил плату за телефонные звонки на все номера мобильных телефонов России с таксофонов универсальных услуг связи. Они расположены в почтовых отделениях на улице Комсомольской, 33, площади Металлургов, 4, и Ленинском проспекте, 6.