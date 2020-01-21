Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42269

21 января 2020, 18:38



В Агентстве развития Норильска прошла видеоконференция с секретариатом Ассоциации мэров зимних городов мира.

На повестке дня - обсуждение дальнейшего сотрудничества в области развития туризма на Таймыре и строительства в условиях Крайнего Севера. В ноябре Норильск впервые принял рабочую встречу Ассоциации мэров зимних городов мира (WWCAM). Она была организована Агентством развития Норильска в партнёрстве с администрацией города при поддержке компании «Норникель». Участие в официальном мероприятии приняли представители 12 городов из семи стран мира. Видеоконференция стала продолжением международного сотрудничества. - В ноябре мы презентовали туркластер «Арктический», охватывающий территорию всего полуострова Таймыр. А в этом году начинаем большой проект – мастер-план его развития. В сентябре он будет представлен широкой общественности, в том числе представителям крупного бизнеса, желающим реализовать туристические проекты на территории кластера. В состав рабочей группы вошли российские экологи, специалисты по природоохранной деятельности, руководители заповедников и потенциальные инвесторы. Результатом станет стратегический документ, охватывающий информацию о существующей туринфраструктуре и планы её развития на будущие годы. И именно широта охвата кластера делает его интересным для всех зимних городов, находящихся не только за полярным кругом, – рассказал Максим Миронов, директор АРН. В планах Агентства развития Норильска и создание цифровой туристической платформы кластера с указанием туристических объектов и маршрутов территории, адаптированной в том числе для иностранных туроператоров. В этой связи ещё одна задача – продвижение проекта в международном сообществе путём включения в выставки, конференции, продвижение среди жителей стран-участниц ассоциации. Помимо этого Норильск представил для обсуждения и выдвижения в качестве подтемы будущей конференции WWCAM строительство в условиях Крайнего Севера. Максим Миронов напомнил, что в Норильске до 2035 года планируется построить порядка 100 зданий малой и большой этажности. Это важно, учитывая необходимость предоставления качественного жилья норильчанам. Тема переселения северян, кстати, также будет озвучена на предстоящей конференции: Норильск имеет свой опыт работы в этой области, и весьма успешный. За почти 10 лет работы программы переселения по четырёхстороннему соглашению тысячи горожан переехали в более благоприятные для проживания условия. Возвращаясь к строительству на вечномёрзлых грунтах, Максим Миронов также пояснил, что Норильск обладает уникальным опытом в этой сфере. Международный же опыт возведения зданий в северных условиях будет полезным дополнением. - Мы полагаем, что во взаимодействии с российскими экспертами строительства на вечной мерзлоте и зарубежными участниками рабочей группы будут разработаны технологические предложения по созданию производственного комплекса стройматериалов из имеющихся в окрестностях Норильска ресурсов; по увеличению срока эксплуатации бетонных конструкций для возведения зданий. Это также было бы интересно другим зимним городам и странам, - отметил директор АРН. Фото Татьяны Зачупейко

Просмотров:435 На повестке дня - обсуждение дальнейшего сотрудничества в области развития туризма на Таймыре и строительства в условиях Крайнего Севера.В ноябре Норильск впервые принял рабочую встречу Ассоциации мэров зимних городов мира (WWCAM). Она была организована Агентством развития Норильска в партнёрстве с администрацией города при поддержке компании «Норникель». Участие в официальном мероприятии приняли представители 12 городов из семи стран мира.Видеоконференция стала продолжением международного сотрудничества.- В ноябре мы презентовали туркластер «Арктический», охватывающий территорию всего полуострова Таймыр. А в этом году начинаем большой проект – мастер-план его развития. В сентябре он будет представлен широкой общественности, в том числе представителям крупного бизнеса, желающим реализовать туристические проекты на территории кластера. В состав рабочей группы вошли российские экологи, специалисты по природоохранной деятельности, руководители заповедников и потенциальные инвесторы. Результатом станет стратегический документ, охватывающий информацию о существующей туринфраструктуре и планы её развития на будущие годы. И именно широта охвата кластера делает его интересным для всех зимних городов, находящихся не только за полярным кругом, – рассказал Максим Миронов, директор АРН.В планах Агентства развития Норильска и создание цифровой туристической платформы кластера с указанием туристических объектов и маршрутов территории, адаптированной в том числе для иностранных туроператоров. В этой связи ещё одна задача – продвижение проекта в международном сообществе путём включения в выставки, конференции, продвижение среди жителей стран-участниц ассоциации.Помимо этого Норильск представил для обсуждения и выдвижения в качестве подтемы будущей конференции WWCAM строительство в условиях Крайнего Севера. Максим Миронов напомнил, что в Норильске до 2035 года планируется построить порядка 100 зданий малой и большой этажности. Это важно, учитывая необходимость предоставления качественного жилья норильчанам. Тема переселения северян, кстати, также будет озвучена на предстоящей конференции: Норильск имеет свой опыт работы в этой области, и весьма успешный. За почти 10 лет работы программы переселения по четырёхстороннему соглашению тысячи горожан переехали в более благоприятные для проживания условия.Возвращаясь к строительству на вечномёрзлых грунтах, Максим Миронов также пояснил, что Норильск обладает уникальным опытом в этой сфере. Международный же опыт возведения зданий в северных условиях будет полезным дополнением.- Мы полагаем, что во взаимодействии с российскими экспертами строительства на вечной мерзлоте и зарубежными участниками рабочей группы будут разработаны технологические предложения по созданию производственного комплекса стройматериалов из имеющихся в окрестностях Норильска ресурсов; по увеличению срока эксплуатации бетонных конструкций для возведения зданий. Это также было бы интересно другим зимним городам и странам, - отметил директор АРН.Фото Татьяны Зачупейко