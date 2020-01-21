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21 января 2020, 18:39



Подведены итоги конкурса корпоративного проекта «Норникеля» «Движение молодых специалистов» - «Лидер года - 2019».

С подведения итогов конкурса «Лидер-2019» стартовала череда мероприятий, приуроченных к 85-летию компании «Норникель». И это не случайно, ведь руководство компании возлагает большие надежды на активистов ДМС. Приветствуя участников конкурса, вице-президент, директор Заполярного филиала компании «Норникель» Николай Уткин отметил, что все сидящие в зале – уже победители: - Я уверен, что вы - будущее нашей компании. Мне отрадно, что вместе со мной работают такие целеустремлённые, идейные и, главное, неравнодушные люди. Корпоративный проект «ДМС «Лидер» действует с 2003 года. Его цель – формирование и развитие команды активной целеустремлённой молодёжи, объединённой общими целями, корпоративной политикой и готовой помогать компании развиваться. За 16 лет проект трансформировался из небольшого коллектива единомышленников в общественно значимое для компании и города объединение работников от 18 до 35 лет. В минувшем году для участия в конкурсе было заявлено 25 ячеек предприятий филиалов и РОКС компании. Итоги подводились по пяти основным направлениям деятельности молодых специалистов на предприятиях «Норникеля»: «Норма NN», «НИКоNN», «Творчество», «Адаптация и профориентация» и «Инициативы». Наград удостоились 20 ячеек. В течение года молодые специалисты проявляли свои таланты, участвуя в фестивале творчества «Корпорация звёзд», праздничных мероприятиях, посвящённых Дню металлурга, Новому году, юбилеям предприятий и профессиональным праздникам. Большой популярностью у молодёжи компании пользуются игры в клубе «Весёлый «Норильский никель». «Движение молодых специалистов» набирает обороты, в прошлом году в мероприятиях проекта приняли участие более 14 тысяч человек. Фото Ирины Яринской

Просмотров:267 С подведения итогов конкурса «Лидер-2019» стартовала череда мероприятий, приуроченных к 85-летию компании «Норникель». И это не случайно, ведь руководство компании возлагает большие надежды на активистов ДМС.Приветствуя участников конкурса, вице-президент, директор Заполярного филиала компании «Норникель» Николай Уткин отметил, что все сидящие в зале – уже победители:- Я уверен, что вы - будущее нашей компании. Мне отрадно, что вместе со мной работают такие целеустремлённые, идейные и, главное, неравнодушные люди.Корпоративный проект «ДМС «Лидер» действует с 2003 года. Его цель – формирование и развитие команды активной целеустремлённой молодёжи, объединённой общими целями, корпоративной политикой и готовой помогать компании развиваться. За 16 лет проект трансформировался из небольшого коллектива единомышленников в общественно значимое для компании и города объединение работников от 18 до 35 лет.В минувшем году для участия в конкурсе было заявлено 25 ячеек предприятий филиалов и РОКС компании. Итоги подводились по пяти основным направлениям деятельности молодых специалистов на предприятиях «Норникеля»: «Норма NN», «НИКоNN», «Творчество», «Адаптация и профориентация» и «Инициативы». Наград удостоились 20 ячеек.В течение года молодые специалисты проявляли свои таланты, участвуя в фестивале творчества «Корпорация звёзд», праздничных мероприятиях, посвящённых Дню металлурга, Новому году, юбилеям предприятий и профессиональным праздникам. Большой популярностью у молодёжи компании пользуются игры в клубе «Весёлый «Норильский никель». «Движение молодых специалистов» набирает обороты, в прошлом году в мероприятиях проекта приняли участие более 14 тысяч человек.Фото Ирины Яринской