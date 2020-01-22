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22 января 2020, 11:25



Одобрена Стратегия развития северных и арктических территорий до 2030 года.

На рассмотрении финальной версии проекта стратегии присутствовали представители Совета Федерации, правительства и Законодательного собрания региона, органов местного самоуправления северных территорий, общественные деятели и представители научного сообщества. Среди участников заседания были председатель краевого парламента Дмитрий Свиридов и глава города Норильска Ринат Ахметчин. В разработке стратегии приняли участие признанные международные эксперты, учёные Сибирского федерального университета и члены правительства края. В основу документа положена масштабная работа по исполнению поручения президента России по доведению показателей социального развития северных территорий, как минимум, до среднероссийского уровня. Стратегия предлагает ряд прикладных проектов: продвижение цифровых технологий для жителей отдалённых посёлков, поддержание здоровья, сохранение традиционной среды обитания, поддержка северного предпринимательства, а также создание на базе СФУ Института Арктики и Севера. Проект стратегии также содержит анализ социально-экономической ситуации на севере региона, определение долгосрочных целей и задач, приоритетных направлений развития этих территорий, описание прогнозов развития Севера и Арктики края и отдельных групп северных поселений, характеристику ожидаемых результатов и механизмы реализации. По мнению экспертного сообщества, принятие стратегии позволит решить многие северные проблемы. В результате реализации стратегии к 2030 году Красноярский край станет центром новой индустриализации для всей Арктической зоны России, локомотивом важнейшей для всей российской экономики интеграции машиностроительных заводов юга Сибири и Урала и арктических ресурсных корпораций, отмечают в Заксобрании. Чётко сформулированные стратегические задачи помогут краю стать ключевым полигоном становления системы ответственного природопользования в Арктике и на Севере, лидером в формировании основ таёжной зелёной экономики. Красноярский край должен стать центром выработки компетенций по народосбережению в Арктике, развитию языка и культуры северных народов. По итогам обсуждения проект был одобрен участниками заседания. Теперь стратегию должно утвердить правительство Красноярского края. Фото Вадима Кофмана / krskstate.ru

Просмотров:220 Губернатор Красноярского края Александр Усс провёл совместное заседание Полярной комиссии региона и Сибирского научно-образовательного консорциума. Основным вопросом стал проект Стратегии социально-экономического развития северных и арктических территорий и поддержки коренных малочисленных народов Красноярского края до 2030 года.На рассмотрении финальной версии проекта стратегии присутствовали представители Совета Федерации, правительства и Законодательного собрания региона, органов местного самоуправления северных территорий, общественные деятели и представители научного сообщества. Среди участников заседания были председатель краевого парламента Дмитрий Свиридов и глава города Норильска Ринат Ахметчин.В разработке стратегии приняли участие признанные международные эксперты, учёные Сибирского федерального университета и члены правительства края. В основу документа положена масштабная работа по исполнению поручения президента России по доведению показателей социального развития северных территорий, как минимум, до среднероссийского уровня.Стратегия предлагает ряд прикладных проектов: продвижение цифровых технологий для жителей отдалённых посёлков, поддержание здоровья, сохранение традиционной среды обитания, поддержка северного предпринимательства, а также создание на базе СФУ Института Арктики и Севера.Проект стратегии также содержит анализ социально-экономической ситуации на севере региона, определение долгосрочных целей и задач, приоритетных направлений развития этих территорий, описание прогнозов развития Севера и Арктики края и отдельных групп северных поселений, характеристику ожидаемых результатов и механизмы реализации.По мнению экспертного сообщества, принятие стратегии позволит решить многие северные проблемы. В результате реализации стратегии к 2030 году Красноярский край станет центром новой индустриализации для всей Арктической зоны России, локомотивом важнейшей для всей российской экономики интеграции машиностроительных заводов юга Сибири и Урала и арктических ресурсных корпораций, отмечают в Заксобрании. Чётко сформулированные стратегические задачи помогут краю стать ключевым полигоном становления системы ответственного природопользования в Арктике и на Севере, лидером в формировании основ таёжной зелёной экономики. Красноярский край должен стать центром выработки компетенций по народосбережению в Арктике, развитию языка и культуры северных народов.По итогам обсуждения проект был одобрен участниками заседания. Теперь стратегию должно утвердить правительство Красноярского края.Фото Вадима Кофмана / krskstate.ru