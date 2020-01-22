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22 января 2020, 11:49



Александр Усс: «Центр деловой активности смещается на Север».

Документ разработан по поручению главы региона командой экспертов института регионального консалтинга и Сибирского федерального университета совместно с правительством края. Активное участие в работе принимали депутаты Законодательного собрания Красноярского края. Губернатор Александр Усс поблагодарил разработчиков за масштабную работу, которую они провели за достаточно короткий промежуток времени. Глава региона отметил высокую степень проработки документа и его значимость в условиях современного экономического развития. Особенно он подчеркнул, что Стратегия может служить ориентиром для развития края в целом. «Центр деловой активности всё больше смещается на Север. В то же время у нас есть территории, которые требуют особого внимания, где необходимо периодическое обновление существующих подходов. К числу таких территорий относится и наш Север. Обусловлено это несколькими причинами. Северная политика возведена в категорию национальных приоритетов на федеральном уровне. Речь идёт и об ускоренной загрузке Северного морского пути, о преференциях для создания бизнеса на северных территориях. Эта задача поставлена президентом России. Нормативная подготовка уже ведётся. Не менее важно – стремление значительно улучшить условия проживания северян. По основным критериям условия жизни должны быть не ниже, чем в среднем в России, – отметил губернатор края Александр Усс. – В новейшей истории это первый фундаментальный документ, касающийся северной тематики. Он будет приносить реальную пользу при нескольких условиях. Мы должны в рамках Стратегии поддерживать всегда контакт с федеральным центром и не бояться формулировать федеральные инициативы. Стратегией должны быть предусмотрены мероприятия, ориентированные на людей, которые живут и работают на Севере, особенно на коренные малочисленные народы». Главное отличие Стратегии развития северных и арктических территорий Красноярского края от подобных документов других регионов заключается в её ярко выраженной социальной направленности, отмечают в пресс-службе губернатора. Цель Стратегии – улучшение качества и создание условий здоровой и безопасной жизни северян, обеспечение устойчивого развития северной части края на базе внедрения инновационных технологий. Особое внимание уделено сохранению и развитию самобытной культуры северных территорий. По мнению экспертов, Красноярский край должен стать центром выработки компетенций по народосбережению в Арктике, развитию языка и культуры северных народов. Помимо этого, ключевой акцент сделан на научно-исследовательскую деятельность. Для этих целей на базе СФУ будет создан институт Севера и Арктики. Инициативу поддержали в Совете Федерации и в Министерстве науки и высшего образования РФ. Первый набор слушателей предполагается сделать уже осенью 2020 года. Фото Вадима Кофмана / krskstate.ru

Просмотров:184 Вчера состоялось совместное заседание Полярной комиссии региона и Сибирского научно-образовательного консорциума, на котором был одобрен проект Стратегии развития северных и арктических территорий до 2030 года.Документ разработан по поручению главы региона командой экспертов института регионального консалтинга и Сибирского федерального университета совместно с правительством края. Активное участие в работе принимали депутаты Законодательного собрания Красноярского края.Губернатор Александр Усс поблагодарил разработчиков за масштабную работу, которую они провели за достаточно короткий промежуток времени. Глава региона отметил высокую степень проработки документа и его значимость в условиях современного экономического развития. Особенно он подчеркнул, что Стратегия может служить ориентиром для развития края в целом.«Центр деловой активности всё больше смещается на Север. В то же время у нас есть территории, которые требуют особого внимания, где необходимо периодическое обновление существующих подходов. К числу таких территорий относится и наш Север. Обусловлено это несколькими причинами. Северная политика возведена в категорию национальных приоритетов на федеральном уровне. Речь идёт и об ускоренной загрузке Северного морского пути, о преференциях для создания бизнеса на северных территориях. Эта задача поставлена президентом России. Нормативная подготовка уже ведётся. Не менее важно – стремление значительно улучшить условия проживания северян. По основным критериям условия жизни должны быть не ниже, чем в среднем в России, – отметил губернатор края Александр Усс. – В новейшей истории это первый фундаментальный документ, касающийся северной тематики. Он будет приносить реальную пользу при нескольких условиях. Мы должны в рамках Стратегии поддерживать всегда контакт с федеральным центром и не бояться формулировать федеральные инициативы. Стратегией должны быть предусмотрены мероприятия, ориентированные на людей, которые живут и работают на Севере, особенно на коренные малочисленные народы».Главное отличие Стратегии развития северных и арктических территорий Красноярского края от подобных документов других регионов заключается в её ярко выраженной социальной направленности, отмечают в пресс-службе губернатора. Цель Стратегии – улучшение качества и создание условий здоровой и безопасной жизни северян, обеспечение устойчивого развития северной части края на базе внедрения инновационных технологий. Особое внимание уделено сохранению и развитию самобытной культуры северных территорий. По мнению экспертов, Красноярский край должен стать центром выработки компетенций по народосбережению в Арктике, развитию языка и культуры северных народов.Помимо этого, ключевой акцент сделан на научно-исследовательскую деятельность. Для этих целей на базе СФУ будет создан институт Севера и Арктики. Инициативу поддержали в Совете Федерации и в Министерстве науки и высшего образования РФ. Первый набор слушателей предполагается сделать уже осенью 2020 года.Фото Вадима Кофмана / krskstate.ru