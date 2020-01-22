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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:33 Рыбалка уже скоро. Второй фестиваль подлёдной рыбалки пройдёт в столице Таймыра 25 апреля.
17:14 Стартовала городская профориентационная квест-игра, посвящённая 85-летию «Норникеля».
17:10 Мороз хоть и крепкий, но не долгий. Завтра в Норильске потеплеет, но...
16:32 Улов на миллион. Рыбаку грозит тюрьма за вылов осетра и нельмы.
15:37 В Норильске создадут центр цифрового образования «IT-куб».
15:24 В аэропорту Красноярска усилили контроль из-за китайского коронавируса.
14:42 Легенды о солнце на сцене КДЦ «Юбилейный» расскажут гости из Дудинки.
14:42 Археологи нашли на Таймыре самую северную шахматную доску.
14:07 Сотрудников социального блока Норильска наградили по итогам 2019 года.
13:02 Президент России утвердил новую структуру и состав правительства страны.
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