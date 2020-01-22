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22 января 2020, 12:00



Дмитрий Свиридов: «Мы не должны стесняться быть лидерами».

«Профильный комитет Заксобрания принял самое активное участие в обсуждении тех положений, которые вошли в Стратегию. И при обсуждении в Совете Федерации мы получили поддержку коллег, которые подготовили вместе с нами изменения в указ президента «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации», что, безусловно, должно привести к тому, что северные территории Красноярского края станут шире, – пояснил председатель краевого парламента Дмитрий Свиридов. – Стратегия – это тот документ, на основе которого мы будем принимать краевые законы. Один из них – «О северных территориях Красноярского края» - будет направлен на поддержку локальной экономики на этих территориях, на обеспечение государственных гарантий и компенсаций тем, кто живёт и трудится на Севере, гарантирует развитие всех тех отраслей, которые обеспечивают стабильность». Спикер краевого парламента отметил актуальность подготовленного документа. «Стратегия – это тот документ, который для нас как законодателей станет определённой опорой для того, чтобы двигаться дальше. Мы не должны стесняться быть лидерами. У нас действительно уникальный край, и ситуация на Севере требует государственного регулирования. Без участия государства никакая рыночная экономика, никакие рыночные отношения сами собой порядок на этих территориях не наведут. Мы понимаем, что львиная доля экономики края сконцентрирована на этой территории, а для Российской Федерации сама идея и стратегия продвижения на Север, безусловно, является ключевой, гарантирует экономическую стабильность и будущее развитие», - подчеркнул Дмитрий Свиридов. Фото А.В. Бурмистрова /www.sobranie

Просмотров:192 В разработке проекта Стратегии развития северных и арктических территорий до 2030 года участвовали международные эксперты, ученые Сибирского федерального университета, члены правительства края и депутаты Законодательного Собрания Красноярского края.«Профильный комитет Заксобрания принял самое активное участие в обсуждении тех положений, которые вошли в Стратегию. И при обсуждении в Совете Федерации мы получили поддержку коллег, которые подготовили вместе с нами изменения в указ президента «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации», что, безусловно, должно привести к тому, что северные территории Красноярского края станут шире, – пояснил председатель краевого парламента Дмитрий Свиридов. – Стратегия – это тот документ, на основе которого мы будем принимать краевые законы. Один из них – «О северных территориях Красноярского края» - будет направлен на поддержку локальной экономики на этих территориях, на обеспечение государственных гарантий и компенсаций тем, кто живёт и трудится на Севере, гарантирует развитие всех тех отраслей, которые обеспечивают стабильность».Спикер краевого парламента отметил актуальность подготовленного документа.«Стратегия – это тот документ, который для нас как законодателей станет определённой опорой для того, чтобы двигаться дальше. Мы не должны стесняться быть лидерами. У нас действительно уникальный край, и ситуация на Севере требует государственного регулирования. Без участия государства никакая рыночная экономика, никакие рыночные отношения сами собой порядок на этих территориях не наведут. Мы понимаем, что львиная доля экономики края сконцентрирована на этой территории, а для Российской Федерации сама идея и стратегия продвижения на Север, безусловно, является ключевой, гарантирует экономическую стабильность и будущее развитие», - подчеркнул Дмитрий Свиридов.Фото А.В. Бурмистрова /www.sobranie