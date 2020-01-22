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22 января 2020, 12:24



Валерий Семёнов: «Красноярский край разработал передовой документ».

Участник заседания - член Совета Федерации Федерального собрания РФ Валерий Семёнов отметил, что Красноярский край разработал передовой документ, который может стать базой для новых решений на федеральном уровне. «По многим вопросам сегодня на уровне тех структур, которые должны вырабатывать федеральную политику, нет такого чёткого понимания, которое обозначено в Стратегии. Думаю, что ряд предложений, которые концептуально заложены в ней, лягут в основу новых федеральных решений. Принятие документа очень существенно продвинет край вперед и даст возможность федеральному центру, в том числе, полагаться в своих решениях на принятую стратегию Красноярского края», – прокомментировал Валерий Семёнов. Фото Вадима Кофмана / krskstate.ru

Просмотров:179 Речь идёт о проекте Стратегии социально-экономического развития северных и арктических территорий и поддержки коренных малочисленных Красноярского края до 2030 года. Накануне он был одобрен на заседании Полярной комиссии и Сибирского научно-образовательного консорциума (СНОК).Участник заседания - член Совета Федерации Федерального собрания РФ Валерий Семёнов отметил, что Красноярский край разработал передовой документ, который может стать базой для новых решений на федеральном уровне.«По многим вопросам сегодня на уровне тех структур, которые должны вырабатывать федеральную политику, нет такого чёткого понимания, которое обозначено в Стратегии. Думаю, что ряд предложений, которые концептуально заложены в ней, лягут в основу новых федеральных решений. Принятие документа очень существенно продвинет край вперед и даст возможность федеральному центру, в том числе, полагаться в своих решениях на принятую стратегию Красноярского края», – прокомментировал Валерий Семёнов.Фото Вадима Кофмана / krskstate.ru