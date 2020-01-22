Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42275

22 января 2020, 12:35



Норильские хоккеисты - серебряные призёры открытого первенства Красноярского края.

Соревнования прошли в Подгорном. В них приняли участие десять команд игроков 2009-2010 годов рождения. Норильская делегация была представлена двумя дружинами - воспитанниками спортивной школы по зимним видам спорта – «Заполярник» (Центральный район) и «Умка» (Талнах). В итоговом протоколе талнахцы стали только шестыми. Куда лучше выступили хоккеисты «Заполярника» под руководством тренера Бориса Рагулина. Они дошли до финала, где с минимальным счётом (3:4) уступили красноярскому «Соколу-2010». При этом в составе серебряных призёров лучшим игроком состязаний был признан Дмитрий Кокорин. Также добавим, что по итогам первенства хоккеисты «Заполярника» были включены в состав кандидатов сборной Красноярского края 2009 года рождения. Фото участников соревнований

Просмотров:257 Соревнования прошли в Подгорном. В них приняли участие десять команд игроков 2009-2010 годов рождения. Норильская делегация была представлена двумя дружинами - воспитанниками спортивной школы по зимним видам спорта – «Заполярник» (Центральный район) и «Умка» (Талнах).В итоговом протоколе талнахцы стали только шестыми. Куда лучше выступили хоккеисты «Заполярника» под руководством тренера Бориса Рагулина. Они дошли до финала, где с минимальным счётом (3:4) уступили красноярскому «Соколу-2010». При этом в составе серебряных призёров лучшим игроком состязаний был признан Дмитрий Кокорин.Также добавим, что по итогам первенства хоккеисты «Заполярника» были включены в состав кандидатов сборной Красноярского края 2009 года рождения.Фото участников соревнований