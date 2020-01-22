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22 января 2020, 13:02



Президент России утвердил новую структуру и состав правительства страны.

Новое российское правительство будет состоять из 21 министра, из которых восемь человек будут руководить ведомствами впервые. Пять прежних вице-премьеров РФ и десять министров из прежнего правительства не вошли в новый состав кабмина, сообщает ТАСС. Напомним, правительство России 15 января в полном составе подало в отставку в связи с предложенными президентом преобразованиями. На следующий день депутаты Госдумы согласовали кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность нового премьер-министра. В состав нового кабинета министров вошли: первый вице-премьер - Андрей Белоусов, вице-премьеры Дмитрий Григоренко (глава аппарата правительства),Юрий Трутнев (полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и Арктике),Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко; министр просвещения - Сергей Кравцов, министр по развитию Дальнего Востока - Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии - Дмитрий Кобылкин, министр науки и высшего образования - Валерий Фальков, министр юстиции - Константин Чуйченко, министр внутренних дел - Владимир Колокольцев, министр иностранных дел - Сергей Лавров, министр культуры - Ольга Любимова, министр промышленности и торговли - Денис Мантуров, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций – Максут Шадаев, министр строительства и ЖКХ - Владимир Якушев, министр экономического развития - Максим Решетников, министр энергетики - Александр Новак, министр финансов - Антон Силуанов, министр по ГОиЧС - Евгений Зиничев, министр транспорта - Евгений Дитрих, министр здравоохранения - Михаил Мурашко, министр труда и соцзащиты - Антон Котяков, министр сельского хозяйства - Дмитрий Патрушев, министр спорта - Олег Матыцин, министр обороны - Сергей Шойгу. Вчера на встрече с членами правительства Владимир Путин отметил, что уже созданы хорошие макроэкономические условия, и это должно быть использовано для достижения общенациональных целей. При этом важнейшей задачей является повышение благосостояния людей и укрепление позиций государства в мире. «Правительство у нас получилось очень сбалансированным. У нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время очень большое обновление. Я уверен, что, используя и вот эту составляющую, вам удастся выйти на самые высокие, самые достойные показатели», - добавил президент. «Мы все хорошо осознаём, что задачи, стоящие перед нами, непростые. Приложим все усилия, чтобы их выполнить», - пообещал премьер-министр Михаил Мишустин. фото kremlin.ru

Просмотров:229 Новое российское правительство будет состоять из 21 министра, из которых восемь человек будут руководить ведомствами впервые. Пять прежних вице-премьеров РФ и десять министров из прежнего правительства не вошли в новый состав кабмина, сообщает ТАСС.Напомним, правительство России 15 января в полном составе подало в отставку в связи с предложенными президентом преобразованиями. На следующий день депутаты Госдумы согласовали кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность нового премьер-министра.В состав нового кабинета министров вошли: первый вице-премьер - Андрей Белоусов, вице-премьеры Дмитрий Григоренко (глава аппарата правительства),Юрий Трутнев (полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и Арктике),Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко; министр просвещения - Сергей Кравцов, министр по развитию Дальнего Востока - Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии - Дмитрий Кобылкин, министр науки и высшего образования - Валерий Фальков, министр юстиции - Константин Чуйченко, министр внутренних дел - Владимир Колокольцев, министр иностранных дел - Сергей Лавров, министр культуры - Ольга Любимова, министр промышленности и торговли - Денис Мантуров, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций – Максут Шадаев, министр строительства и ЖКХ - Владимир Якушев, министр экономического развития - Максим Решетников, министр энергетики - Александр Новак, министр финансов - Антон Силуанов, министр по ГОиЧС - Евгений Зиничев, министр транспорта - Евгений Дитрих, министр здравоохранения - Михаил Мурашко, министр труда и соцзащиты - Антон Котяков, министр сельского хозяйства - Дмитрий Патрушев, министр спорта - Олег Матыцин, министр обороны - Сергей Шойгу.Вчера на встрече с членами правительства Владимир Путин отметил, что уже созданы хорошие макроэкономические условия, и это должно быть использовано для достижения общенациональных целей. При этом важнейшей задачей является повышение благосостояния людей и укрепление позиций государства в мире.«Правительство у нас получилось очень сбалансированным. У нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время очень большое обновление. Я уверен, что, используя и вот эту составляющую, вам удастся выйти на самые высокие, самые достойные показатели», - добавил президент.«Мы все хорошо осознаём, что задачи, стоящие перед нами, непростые. Приложим все усилия, чтобы их выполнить», - пообещал премьер-министр Михаил Мишустин.фото kremlin.ru