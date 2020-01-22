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22 января 2020, 14:07



Сотрудников социального блока Норильска наградили по итогам 2019 года.

На церемонии награждения Александр Пестряков, председатель городского Совета депутатов, пояснил, что прошлый год отметился серьёзным преобразованием системы: - Когда в начале прошлого года мы получили информацию о готовящейся реформе социального блока, появилась тревога. Но ведь получателям социальной помощи неважно, где находится управление, важно, чтобы не снижалось качество услуг. И тут хочу однозначно отметить работу этого блока в нашем городе. Да, изменения произошли, сегодня часть сотрудников перешла в управление к региональным властям, часть осталась в муниципалитете. Но сохранилась высокая планка труда коллектива. Хочу поблагодарить вас за работу и вручить совершенно заслуженные награды. Также коллег поблагодарила Наталья Коростелева, заместитель главы города по социальной политике, отметив, что сотрудники социального блока относятся к работе без преувеличения самоотверженно и с душой: - Жизнь норильчан становится более комфортной именно благодаря вам. Сегодня перед нами новые задачи, но я абсолютно уверена, что только благодаря тому, что мы вместе – несмотря на разделение подведомственности –достигнем всего, что нам обозначило государство, регион и город. Я желаю вам здоровья, благополучия и удачи. А жизнь на территории города вашими усилиями будет ещё комфортнее и лучше. Фото Ирины Яринской

Просмотров:270 Почётными грамотами и благодарственными письмами Норильского горсовета отмечены 24 человека. Елена Слатвицкая, исполняющая обязанности начальника отдела молодёжной политики управления по спорту администрации Норильска, награждена юбилейным почётным знаком Красноярского края «85 лет Красноярскому краю»; Светлана Бабурина, директор управления социальной политики Норильска, - почётной грамотой главы города.На церемонии награждения Александр Пестряков, председатель городского Совета депутатов, пояснил, что прошлый год отметился серьёзным преобразованием системы:- Когда в начале прошлого года мы получили информацию о готовящейся реформе социального блока, появилась тревога. Но ведь получателям социальной помощи неважно, где находится управление, важно, чтобы не снижалось качество услуг. И тут хочу однозначно отметить работу этого блока в нашем городе. Да, изменения произошли, сегодня часть сотрудников перешла в управление к региональным властям, часть осталась в муниципалитете. Но сохранилась высокая планка труда коллектива. Хочу поблагодарить вас за работу и вручить совершенно заслуженные награды.Также коллег поблагодарила Наталья Коростелева, заместитель главы города по социальной политике, отметив, что сотрудники социального блока относятся к работе без преувеличения самоотверженно и с душой:- Жизнь норильчан становится более комфортной именно благодаря вам. Сегодня перед нами новые задачи, но я абсолютно уверена, что только благодаря тому, что мы вместе – несмотря на разделение подведомственности –достигнем всего, что нам обозначило государство, регион и город. Я желаю вам здоровья, благополучия и удачи. А жизнь на территории города вашими усилиями будет ещё комфортнее и лучше.Фото Ирины Яринской