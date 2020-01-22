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22 января 2020, 14:42



Археологи нашли на Таймыре самую северную шахматную доску.

При раскопках русского зимовья на полуострове Таймыр археологи обнаружили шахматную доску, предположительно являющуюся самой северной находкой в мире, сообщает агентство ТАСС. Она относится к XVII-XVIII векам, а её местоположение указывает на то, что шахматную доску использовали при каком-то обряде, рассказал ТАСС директор «Красноярской геоархеологии» Данил Лысенко. «Работы велись в бухте Макарова - это Пясинский залив Карского моря, здесь раскапывается зимовье второй половины XVII - начала XVIII века. В сенях под глинобитной печью была найдена шахматная доска, место её обнаружения можно интерпретировать как какие-то обрядовые действия при строительстве зимовья», - сказал Лысенко. Бухта Макарова расположена в районе 73 градуса северной широты. Это северная оконечность полуострова Таймыр. По словам Лысенко, доска изготовлена в стиле архангелогородцев и холмогорцев. Она представляет из себя цельный кусок дерева, расчерченный на клетки острым предметом. Похожие изделия находили при раскопках Мангазеи, первого русского города в Заполярье. «Шахматы - традиционные азартные игры, которые активно использовались в Мангазее, Березово, на всех полярных памятниках русских они фиксируются», - добавил собеседник агентства. фото vk.com/krasgeoarcheology

Просмотров:216 При раскопках русского зимовья на полуострове Таймыр археологи обнаружили шахматную доску, предположительно являющуюся самой северной находкой в мире, сообщает агентство ТАСС. Она относится к XVII-XVIII векам, а её местоположение указывает на то, что шахматную доску использовали при каком-то обряде, рассказал ТАСС директор «Красноярской геоархеологии» Данил Лысенко.«Работы велись в бухте Макарова - это Пясинский залив Карского моря, здесь раскапывается зимовье второй половины XVII - начала XVIII века. В сенях под глинобитной печью была найдена шахматная доска, место её обнаружения можно интерпретировать как какие-то обрядовые действия при строительстве зимовья», - сказал Лысенко.Бухта Макарова расположена в районе 73 градуса северной широты. Это северная оконечность полуострова Таймыр.По словам Лысенко, доска изготовлена в стиле архангелогородцев и холмогорцев. Она представляет из себя цельный кусок дерева, расчерченный на клетки острым предметом. Похожие изделия находили при раскопках Мангазеи, первого русского города в Заполярье.«Шахматы - традиционные азартные игры, которые активно использовались в Мангазее, Березово, на всех полярных памятниках русских они фиксируются», - добавил собеседник агентства.фото vk.com/krasgeoarcheology