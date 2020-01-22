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22 января 2020, 14:42



Легенды о солнце на сцене КДЦ «Юбилейный» расскажут гости из Дудинки.

Красочное представление для взрослых и детей «Легенда о солнце» в исполнении творческих коллективов столицы Таймыра состоится 31 января в 14.00. Дудинский народный камерный театр и заслуженный коллектив народного творчества России Таймырский ансамбль песни и танца народов Севера «Хэйро» представят спектакль «Легенда о Солнце», созданный по одноимённому сказанию коренных жителей Заполярья. Зрители услышат и увидят историю о том, как оленю Тузтах, мудрой полярной Сове Сэрне, куропатке Лыдако и медведю Туунбака удалось спасти Таймыр от чёрной пурги, вечного холода и прекратить противостояние двух гордых и упрямых шаманов. В постановке органично объединились фольклор, танцы, музыка, а также интерактивные эпизоды. Сказочную атмосферу всего действия подчеркнут новые яркие костюмы, грациозная пластика и неповторимая игра актёров. В спектакле также задействованы вокальная группа «Сулускан» и танцевальный коллектив «Комильфо». Телефоны для справок: 39-26-72, 39-24-18, 39-85-41 (касса).

Просмотров:209 Красочное представление для взрослых и детей «Легенда о солнце» в исполнении творческих коллективов столицы Таймыра состоится 31 января в 14.00.Дудинский народный камерный театр и заслуженный коллектив народного творчества России Таймырский ансамбль песни и танца народов Севера «Хэйро» представят спектакль «Легенда о Солнце», созданный по одноимённому сказанию коренных жителей Заполярья. Зрители услышат и увидят историю о том, как оленю Тузтах, мудрой полярной Сове Сэрне, куропатке Лыдако и медведю Туунбака удалось спасти Таймыр от чёрной пурги, вечного холода и прекратить противостояние двух гордых и упрямых шаманов.В постановке органично объединились фольклор, танцы, музыка, а также интерактивные эпизоды. Сказочную атмосферу всего действия подчеркнут новые яркие костюмы, грациозная пластика и неповторимая игра актёров. В спектакле также задействованы вокальная группа «Сулускан» и танцевальный коллектив «Комильфо».Телефоны для справок: 39-26-72, 39-24-18, 39-85-41 (касса).