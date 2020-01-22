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22 января 2020, 15:24



В аэропорту Красноярска усилили контроль из-за китайского коронавируса.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, из-за китайского коронавируса в аэропорту Красноярска усилили контроль за приезжими туристами на международных рейсах. Специалисты санитарно-контрольного пункта управления проводят досмотр всех прибывающих рейсов из-за рубежа, более пристальное внимание уделяется пассажирам, прилетевшим из КНР, пишет ngs24.ru «В обязательном порядке все пассажиры проходят термометрию бесконтактным путём, для этого установлены тепловизоры. Для измерения температуры пассажиров на борту воздушного судна также используется ручной тепловизор. Организовано взаимодействие со всеми структурами, которые могут быть задействованы при выявлении такого опасного инфекционного заболевания», — рассказали в Роспотребнадзоре. В ведомстве также подтвердили, что контроль они осуществляли и раньше в постоянном круглосуточном режиме, но сейчас взаимодействие между службами отработано «на более высоком уровне». Также теперь все службы аэропорта — санитарно-контрольная, таможенная и другие, работают в лицевых масках. На данный момент лиц с высокой температурой на международных рейсах зафиксировано не было. По данным «Интерфакса», в декабре в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса. По последним данным, заразились 324 человека, девять из них умерли. Случаи заболевания зафиксированы в Южной Корее, Японии, Таиланде и США. Фото: Артём Ленц / ngs24.ru

Просмотров:258 Как рассказали в Роспотребнадзоре, из-за китайского коронавируса в аэропорту Красноярска усилили контроль за приезжими туристами на международных рейсах. Специалисты санитарно-контрольного пункта управления проводят досмотр всех прибывающих рейсов из-за рубежа, более пристальное внимание уделяется пассажирам, прилетевшим из КНР, пишет ngs24.ru«В обязательном порядке все пассажиры проходят термометрию бесконтактным путём, для этого установлены тепловизоры. Для измерения температуры пассажиров на борту воздушного судна также используется ручной тепловизор. Организовано взаимодействие со всеми структурами, которые могут быть задействованы при выявлении такого опасного инфекционного заболевания», — рассказали в Роспотребнадзоре.В ведомстве также подтвердили, что контроль они осуществляли и раньше в постоянном круглосуточном режиме, но сейчас взаимодействие между службами отработано «на более высоком уровне». Также теперь все службы аэропорта — санитарно-контрольная, таможенная и другие, работают в лицевых масках. На данный момент лиц с высокой температурой на международных рейсах зафиксировано не было.По данным «Интерфакса», в декабре в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса. По последним данным, заразились 324 человека, девять из них умерли. Случаи заболевания зафиксированы в Южной Корее, Японии, Таиланде и США.Фото: Артём Ленц / ngs24.ru