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22 января 2020, 15:37



В Норильске создадут центр цифрового образования «IT-куб».

Ранее Красноярский край участвовал в конкурсах нацпроектов «Образование» и «Демография». В результате регион получил из федерального бюджета дополнительно 2,4 млрд рублей. А с учётом краевого софинансирования расходы госпрограммы «Развитие образования» на 2020-2022 годы теперь увеличились на 3,1 млрд рублей. Средства направят на строительство двух школ, обновят материально-техническую базу для формирования современных технологических и гуманитарных навыков в 323 общеобразовательных учреждениях. Создадут два детских технопарка «Кванториум» в Ачинске и Зеленогорске, а также два центра цифрового образования «IT-куб» в Красноярске и Норильске. Дополнительные средства пойдут на создание центров непрерывного повышения профмастерства педагогов и выплаты единовременного пособия «Земский учитель». Напомним, с этого года по поручению президента страны педагогам, переехавшим на работу в сельскую местность (либо в города с населением до 50 тысяч человек), будут выплачивать единовременную компенсацию в размере миллиона рублей. Кроме того, дополнительную поддержку получат частные детские сады для детей от полутора до трёх лет. Средства также направят на формирование доступной среды и благоустройство школ, повышение качества образования в школах с низкими результатами и другое. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:225 Об этом говорили на первом в этом году заседании краевого правительства. На нём были приняты существенные изменения в госпрограмму «Развитие образования».Ранее Красноярский край участвовал в конкурсах нацпроектов «Образование» и «Демография». В результате регион получил из федерального бюджета дополнительно 2,4 млрд рублей. А с учётом краевого софинансирования расходы госпрограммы «Развитие образования» на 2020-2022 годы теперь увеличились на 3,1 млрд рублей.Средства направят на строительство двух школ, обновят материально-техническую базу для формирования современных технологических и гуманитарных навыков в 323 общеобразовательных учреждениях. Создадут два детских технопарка «Кванториум» в Ачинске и Зеленогорске, а также два центра цифрового образования «IT-куб» в Красноярске и Норильске.Дополнительные средства пойдут на создание центров непрерывного повышения профмастерства педагогов и выплаты единовременного пособия «Земский учитель». Напомним, с этого года по поручению президента страны педагогам, переехавшим на работу в сельскую местность (либо в города с населением до 50 тысяч человек), будут выплачивать единовременную компенсацию в размере миллиона рублей.Кроме того, дополнительную поддержку получат частные детские сады для детей от полутора до трёх лет. Средства также направят на формирование доступной среды и благоустройство школ, повышение качества образования в школах с низкими результатами и другое.Фото Владимира Макушкина