Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42282

22 января 2020, 16:32



Улов на миллион. Рыбаку грозит тюрьма за вылов осетра и нельмы.

В посёлке Тухард во время плановой проверки участковый уполномоченный полиции обнаружил в тамбуре одного из жилых домов 15 рыб: 6 сибирских осетров и 9 нельм. Незаконно добытый улов принадлежал 33-летнему местному жителю. Он рассказал, что рыбу поймал в ноябре и собирался продать. Сибирский осётр внесён в Перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов. Ущерб, нанесённый в результате незаконного вылова, составил более 1 миллиона рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 Уголовного кодекса РФ «Незаконная добыча и хранение особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до трёх лет лишения свободы. Фото с сайта 24.мвд.рф

Просмотров:252 В посёлке Тухард во время плановой проверки участковый уполномоченный полиции обнаружил в тамбуре одного из жилых домов 15 рыб: 6 сибирских осетров и 9 нельм.Незаконно добытый улов принадлежал 33-летнему местному жителю. Он рассказал, что рыбу поймал в ноябре и собирался продать.Сибирский осётр внесён в Перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов. Ущерб, нанесённый в результате незаконного вылова, составил более 1 миллиона рублей.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 Уголовного кодекса РФ «Незаконная добыча и хранение особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до трёх лет лишения свободы.Фото с сайта 24.мвд.рф