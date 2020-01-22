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22 января 2020, 17:10



Мороз хоть и крепкий, но не долгий. Завтра в Норильске потеплеет, но...

Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:472 Тёплый фронт принесёт и сильный ветер. Уже сегодня с 17 часов объявили штормовое предупреждение. Ночью столбики ртутных термометров начнут повышаться, в первую очередь в Талнахе и Кайеркане, и завтра днём по всем районам температура воздуха выровняется на отметках от -18 до – 23 градусов, рассказали «Заполярной Правде» в Таймырском гидрометцентре. Ожидается низовая метель, видимость 1-2 км, ветер южного направления 10-15 м/сек. с порывами до 25 м/сек.Фото Дениса Кожевникова