22 января 2020, 17:14



Стартовала городская профориентационная квест-игра, посвящённая 85-летию «Норникеля».

Вчера в Талнахской городской библиотеке для школьников прошёл первый отборочный этап профориентационной квест-игры «Маршрут успеха». Подросткам было предложено пройти испытания разной степени сложности. Сначала отвечали на вопросы, связанные с миром профессий. Особенно понравился участникам творческий конкурс на лучшую юбилейную эмблему компании «Норникель». А капитаны команд представили креативное двухминутное выступление на тему будущей профессии. В итоге первое место получила команда 36-й школы, второе – 20-й школы, а третье разделили между собой представители школ № 27 и 39.Фото Талнахской городской библиотеки