Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42285

22 января 2020, 17:33



Рыбалка уже скоро. Второй фестиваль подлёдной рыбалки пройдёт в столице Таймыра 25 апреля.

Такое решение на рабочей встрече приняли представители Агентства развития Норильска, Таймырской районной и городской администраций Дудинки, учреждений культуры, образования и силовых структур района. На совещании обсудили возможные места проведения подлёдной рыбалки, концепцию фестиваля, проговорили планируемый перечень культурно-массовых мероприятий, отдельное внимание было уделено вопросам безопасности на льду и транспортной доступности. Предполагается, что этой весной в Дудинке место проведения фестиваля будет поделено на несколько зон, где по замыслу организаторов абсолютно каждый участник праздника - и взрослый, и ребёнок, сможет найти себе занятие по душе. Так, планируется организовать зону спортивной и любительской рыбалки, фан-зону, этническую площадку, зону для проведения мастер-классов для всех участников. Также пройдут соревнования по валенболу. Рассматривается возможность сооружения снежных горок, организация катания на тюбингах и санках, картинга, миниатюрного катка для кёрлинга. Предварительно обсудив концепцию мероприятия, на рабочей встрече решено определить ответственных и согласовать проведение праздника с контролирующими органами. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:200 Такое решение на рабочей встрече приняли представители Агентства развития Норильска, Таймырской районной и городской администраций Дудинки, учреждений культуры, образования и силовых структур района.На совещании обсудили возможные места проведения подлёдной рыбалки, концепцию фестиваля, проговорили планируемый перечень культурно-массовых мероприятий, отдельное внимание было уделено вопросам безопасности на льду и транспортной доступности.Предполагается, что этой весной в Дудинке место проведения фестиваля будет поделено на несколько зон, где по замыслу организаторов абсолютно каждый участник праздника - и взрослый, и ребёнок, сможет найти себе занятие по душе. Так, планируется организовать зону спортивной и любительской рыбалки, фан-зону, этническую площадку, зону для проведения мастер-классов для всех участников. Также пройдут соревнования по валенболу. Рассматривается возможность сооружения снежных горок, организация катания на тюбингах и санках, картинга, миниатюрного катка для кёрлинга.Предварительно обсудив концепцию мероприятия, на рабочей встрече решено определить ответственных и согласовать проведение праздника с контролирующими органами.Фото Владимира Макушкина