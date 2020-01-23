Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42297

23 января 2020, 17:28



Полностью восстановить водоснабжение в домах, в которых накануне произошла авария, планируют к 18 часам.

Информация о запуске холодного водоснабжения будет размещена дополнительно. Завершить все ремонтно-восстановительные мероприятия планируют до 18 часов. Как ранее сообщалось, 22 января из-за сильного мороза, а также отсутствия водоразбора холодной воды в ночное время (жители не так активно пользовались водным ресурсом) произошло перемерзание трубопроводов. Без холодной воды остались жильцы 12 домов. Фото из архива "Заполярной правды"

Просмотров:392 По данным на 16 часов 23 января, без холодной воды остаются пять домов: Нансена, 48, Наб. Урванцева, 49 (корпус 2), 50 лет Октября, 2 (3-й подъезд), Орджоникидзе 10 (3, 4, 5 корпуса), 10в. По данным адресам работают восемь аварийных бригад.Информация о запуске холодного водоснабжения будет размещена дополнительно. Завершить все ремонтно-восстановительные мероприятия планируют до 18 часов.Как ранее сообщалось, 22 января из-за сильного мороза, а также отсутствия водоразбора холодной воды в ночное время (жители не так активно пользовались водным ресурсом) произошло перемерзание трубопроводов. Без холодной воды остались жильцы 12 домов.Фото из архива "Заполярной правды"