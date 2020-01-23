Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42298

23 января 2020, 17:48



Специалисты «Красной машины» провели тренинг для спортивных наставников и юных норильских хоккеистов.

21 и 22 января восемь специалистов Федерации хоккея России провели обучающие модули для норильских арбитров, тренеров и юных хоккеистов. Программа «Красная машина» внедряется в Норильске благодаря сотрудничеству ФХР и «Норникеля». Главная цель тренинга – повышение профессионального уровня хоккейных тренеров и судей, а также подготовка будущих чемпионов. Накопленный Федерацией хоккея России опыт бесценен для норильских наставников ввиду закрытости нашей территории. В практическую часть программы на льду Дворца спорта «Арктика» вошёл мастер-класс для учащихся спортивной школы по зимним видам спорта в возрасте 10-11 лет от легендарного хоккеиста, олимпийского чемпиона, четырёхкратного чемпиона мира и заслуженного мастера спорта СССР Сергея Бабинова. Ранее норильские хоккеисты показали высокие результаты на открытом первенстве Красноярского края. Талнахская команда «Умка» взяла шестое место, а хоккеисты «Заполярника» под руководством тренера Бориса Рагулина дошли до финала. По итогам первенства хоккеисты были включены в состав кандидатов сборной Красноярского края 2009 года рождения. Фото Николая Щипко

Просмотров:369 21 и 22 января восемь специалистов Федерации хоккея России провели обучающие модули для норильских арбитров, тренеров и юных хоккеистов.Программа «Красная машина» внедряется в Норильске благодаря сотрудничеству ФХР и «Норникеля». Главная цель тренинга – повышение профессионального уровня хоккейных тренеров и судей, а также подготовка будущих чемпионов. Накопленный Федерацией хоккея России опыт бесценен для норильских наставников ввиду закрытости нашей территории.В практическую часть программы на льду Дворца спорта «Арктика» вошёл мастер-класс для учащихся спортивной школы по зимним видам спорта в возрасте 10-11 лет от легендарного хоккеиста, олимпийского чемпиона, четырёхкратного чемпиона мира и заслуженного мастера спорта СССР Сергея Бабинова.Ранее норильские хоккеисты показали высокие результаты на открытом первенстве Красноярского края. Талнахская команда «Умка» взяла шестое место, а хоккеисты «Заполярника» под руководством тренера Бориса Рагулина дошли до финала. По итогам первенства хоккеисты были включены в состав кандидатов сборной Красноярского края 2009 года рождения.Фото Николая Щипко