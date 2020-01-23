Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42299

23 января 2020, 18:01



В российских аэропортах усилен контроль за выявлением коронавируса.

В связи с распространением на территории Китая нового типа коронавируса в российских аэропортах и пограничных службах усилили санитарно-эпидемиологический контроль. Так, в Санкт-Петербурге госпитализировали двух человек с подозрением на заболевание, в Хабаровске – ещё одного. Об этом сообщает «Коммерсант». В Санкт-Петербурге с подозрением на заражение вирусом двое человек были госпитализированы в больницу им. Боткина. У одного из них вирус исключили. Обследование россиянина, прибывшего из Шанхая, продолжается. У ещё одной прибывшей из Китая пассажирки с высокой температурой и симптомами ОРВИ вирус также не был обнаружен. В аэропортах Шереметьево и Домодедово подтвердили, что приняты необходимые меры и усилен санитарно-эпидемиологический контроль на рейсах из КНР. Кроме того, контроль усилен в пунктах пропуска через госграницу РФ в Амурской области и Приморском крае. В международном аэропорту Красноярска пассажиры из Китая проходят двойной контроль - на борту и на входе в аэропорт. Противоэпидемиологические меры усилены в аэропортах Новосибирска и Иркутска: проводится бесконтактная термометрия, анкетирование, опросы пассажиров и членов экипажа о состоянии здоровья. В начале января власти Китая подтвердили выявление нового типа коронавируса, которым на данный момент заражены 617 человек. Вирус также стал причиной летального исхода для 17 граждан КНР. Кроме Китая единичные случаи коронавируса были зарегистрированы в Таиланде, Японии и Южной Корее.

Просмотров:363 В связи с распространением на территории Китая нового типа коронавируса в российских аэропортах и пограничных службах усилили санитарно-эпидемиологический контроль. Так, в Санкт-Петербурге госпитализировали двух человек с подозрением на заболевание, в Хабаровске – ещё одного. Об этом сообщает «Коммерсант».В Санкт-Петербурге с подозрением на заражение вирусом двое человек были госпитализированы в больницу им. Боткина. У одного из них вирус исключили. Обследование россиянина, прибывшего из Шанхая, продолжается. У ещё одной прибывшей из Китая пассажирки с высокой температурой и симптомами ОРВИ вирус также не был обнаружен.В аэропортах Шереметьево и Домодедово подтвердили, что приняты необходимые меры и усилен санитарно-эпидемиологический контроль на рейсах из КНР. Кроме того, контроль усилен в пунктах пропуска через госграницу РФ в Амурской области и Приморском крае. В международном аэропорту Красноярска пассажиры из Китая проходят двойной контроль - на борту и на входе в аэропорт. Противоэпидемиологические меры усилены в аэропортах Новосибирска и Иркутска: проводится бесконтактная термометрия, анкетирование, опросы пассажиров и членов экипажа о состоянии здоровья.В начале января власти Китая подтвердили выявление нового типа коронавируса, которым на данный момент заражены 617 человек. Вирус также стал причиной летального исхода для 17 граждан КНР. Кроме Китая единичные случаи коронавируса были зарегистрированы в Таиланде, Японии и Южной Корее.