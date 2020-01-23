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23 января 2020, 18:07



Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию.

Сегодня Государственная дума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию РФ, передает РИА «Новости». Законопроектом предусматривается, что Госдума получит право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров. Совет Федерации по представлению главы государства будет назначать и освобождать от должности генпрокурора и его заместителей, а также прекращать полномочия глав Конституционного и Верховного судов, их заместителей и судей. Число судей Конституционного суда будет сокращено с 19 до 11 человек. Предлагается утверждать после консультаций с Совфедом кандидатуры на посты министров иностранных и внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям и юстиции. Часть изменений коснётся президентского вето на законодательные инициативы. Поправка даст президенту право «в течение указанного срока» оспорить конституционность закона в Конституционном суде. В документе предлагается впервые закрепить статус Государственного совета. Новый орган призван обеспечить согласованное функционирование и взаимодействие госорганов, определение основных направлений внутренней и внешней политики и приоритетов социально-экономического развития государства. Формировать Госсовет будет президент. Детали работы органа изложат в отдельном законе. В законопроекте предлагается закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий в России, а также МРОТ не ниже прожиточного минимума. После того как парламент примет законопроект, его вынесут на общероссийское голосование. Фото из открытых источников

Просмотров:415 Сегодня Государственная дума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию РФ, передает РИА «Новости».Законопроектом предусматривается, что Госдума получит право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров. Совет Федерации по представлению главы государства будет назначать и освобождать от должности генпрокурора и его заместителей, а также прекращать полномочия глав Конституционного и Верховного судов, их заместителей и судей. Число судей Конституционного суда будет сокращено с 19 до 11 человек. Предлагается утверждать после консультаций с Совфедом кандидатуры на посты министров иностранных и внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям и юстиции.Часть изменений коснётся президентского вето на законодательные инициативы. Поправка даст президенту право «в течение указанного срока» оспорить конституционность закона в Конституционном суде.В документе предлагается впервые закрепить статус Государственного совета. Новый орган призван обеспечить согласованное функционирование и взаимодействие госорганов, определение основных направлений внутренней и внешней политики и приоритетов социально-экономического развития государства. Формировать Госсовет будет президент. Детали работы органа изложат в отдельном законе.В законопроекте предлагается закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий в России, а также МРОТ не ниже прожиточного минимума.После того как парламент примет законопроект, его вынесут на общероссийское голосование.Фото из открытых источников