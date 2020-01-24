Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42301

24 января 2020, 11:12



Больше суток несколько норильских домов были без холодной воды из-за коммунальной аварии.

Людям, оставшимся без холодной воды, с 20 часов начали выдавать бутилированную питьевую воду. Как сообщили в администрации города, в общем было выдано 11 тысяч литров воды. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:297 Перемерзание трубопроводов произошло 22 января и коснулось домов по 12 адресам. Устранением последствий аварии занимались 8 бригад, в составе которых работали 29 представителей компании «КОС» и управляющих организаций. К 22 часам 23 января запустили 8 домов. На остальных работы продолжались до 2 часов ночи 24 января.Людям, оставшимся без холодной воды, с 20 часов начали выдавать бутилированную питьевую воду. Как сообщили в администрации города, в общем было выдано 11 тысяч литров воды.Фото Дениса Кожевникова