Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42302

24 января 2020, 12:42



Сразу две норильчанки перевели свои кровные «работнику банка».

В одном случае 48-летняя женщина поверила в то, что ей звонят из банка, и, выполнив все указания якобы работника службы безопасности, лишилась 50 тысяч рублей. Деньги списались с её счёта. Во втором случае 44-летняя талнашенка по настоянию злоумышленника скачала на свой телефон программу, через которую у неё «улетели» более 340 тысяч рублей. По данным фактам возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 «Мошенничество» УК РФ. «Запомните! Если вам звонит служба безопасности банка – это обман. Немедленно закончите разговор. Никогда не устанавливайте на мобильные устройства неизвестные программы. Для того чтобы убедиться в безопасности своих сбережений, просто обратитесь в ближайшее отделение банка», - рекомендуют полицейские. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:300 Накануне в полицию поступили два заявления от жительниц Талнаха, которые стали жертвами мошенников.В одном случае 48-летняя женщина поверила в то, что ей звонят из банка, и, выполнив все указания якобы работника службы безопасности, лишилась 50 тысяч рублей. Деньги списались с её счёта.Во втором случае 44-летняя талнашенка по настоянию злоумышленника скачала на свой телефон программу, через которую у неё «улетели» более 340 тысяч рублей.По данным фактам возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 «Мошенничество» УК РФ.«Запомните! Если вам звонит служба безопасности банка – это обман. Немедленно закончите разговор. Никогда не устанавливайте на мобильные устройства неизвестные программы. Для того чтобы убедиться в безопасности своих сбережений, просто обратитесь в ближайшее отделение банка», - рекомендуют полицейские.Фото Владимира Макушкина