Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42303

24 января 2020, 12:56



Госавтоинспекторы проводят рейды «Детское удерживающее устройство» и «Пешеходный переход».

Сегодня стартовали рейды «Детское удерживающее устройство» и «Пешеходный переход». Они направлены на предупреждение ДТП с участием детей-пассажиров и пешеходов. Наряды ДПС выставлены возле школ и детских садов, а также на нерегулируемых пешеходных переходах. С начала года выявлено 27 нарушений правил перевозки детей. 16 водителей не пропустили пешеходов. Фото Михаила Назарова

Просмотров:247 Дорожные полицейские продолжают целенаправленную деятельность по пресечению нарушений, связанных с правилами перевозки детей и проезда пешеходных переходов.Сегодня стартовали рейды «Детское удерживающее устройство» и «Пешеходный переход». Они направлены на предупреждение ДТП с участием детей-пассажиров и пешеходов. Наряды ДПС выставлены возле школ и детских садов, а также на нерегулируемых пешеходных переходах.С начала года выявлено 27 нарушений правил перевозки детей. 16 водителей не пропустили пешеходов.Фото Михаила Назарова