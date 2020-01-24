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24 января 2020, 13:22

500 руб. за кг. Самое дорогое мороженое в Норильске.


Сегодня, 24 января, отмечается Международный праздник эскимо. По этому случаю Красноярскстат посчитал, сколько мы съедаем молочного мороженого в год. По данным за 2018 год, каждый житель нашего региона в среднем потребил 1,9 кг мороженого.
В ушедшем году десерт подорожал на 5,5%. Средняя цена на сливочное мороженое в Красноярском крае в декабре 2019 года составила 453,45 рубля за килограмм. При этом дороже всего это лакомство обходится жителям Норильска. Цена за кг десерта в нашем городе составила 504,93 рубля.
Фото Владимира Макушкина
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