Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42305

24 января 2020, 14:00



Родителям, чьи дети ходят в детские сады, школы и учреждения дополнительного образования предлагают пройти анкетирование.

Сделать это можно двумя способами: на сайте управления образования администрации города, либо заполнить бумажную анкету непосредственно в образовательном учреждении. Помимо основных вопросов о качестве предоставляемых услуг каждый родитель сможет оставить своё пожелание или обозначить волнующую его проблему. По дошкольным учреждениям опрос уже закрыт и в данный момент идёт обработка данных. А родители школьников и воспитанников учреждений допобразования ещё могут высказаться: с 24 января по 4 февраля и с 5 по 15 февраля соответственно. О том, почему опрос разделён по нескольким категориям, зачем проводится мониторинг и как используются полученные данные, читайте в газете «Заполярная правда». Фото Владимира Макушкина

Просмотров:284 Сделать это можно двумя способами: на сайте управления образования администрации города, либо заполнить бумажную анкету непосредственно в образовательном учреждении. Помимо основных вопросов о качестве предоставляемых услуг каждый родитель сможет оставить своё пожелание или обозначить волнующую его проблему. По дошкольным учреждениям опрос уже закрыт и в данный момент идёт обработка данных. А родители школьников и воспитанников учреждений допобразования ещё могут высказаться: с 24 января по 4 февраля и с 5 по 15 февраля соответственно. О том, почему опрос разделён по нескольким категориям, зачем проводится мониторинг и как используются полученные данные, читайте в газете «Заполярная правда».Фото Владимира Макушкина