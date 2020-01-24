Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42306

24 января 2020, 14:07



Успеть на выставку Сурикова.

Выставка «Традиции сибирской школы» подлинных произведений знаменитого мастера, одного из самых выдающихся сибирских художников из собрания Красноярского художественного музея им. В. И. Сурикова работает последние дни. Посетить её художественная галерея приглашает всех желающих до 26 января. В экспозиции картины и эскизы к знаменитым полотнам «Покорение Сибири Ермаком» и «Боярыня Морозова» Василия Ивановича Сурикова, а также творчество других сибирских художников конца XIX – начала XX веков. Сегодня художественная галерея работает с 13.00 до 21.00, в выходные - с 11.00 до 19.00. Справки по телефонам: 43-35-68, 43-35-69. Фото norilskmuseum.ru

Просмотров:286 Выставка «Традиции сибирской школы» подлинных произведений знаменитого мастера, одного из самых выдающихся сибирских художников из собрания Красноярского художественного музея им. В. И. Сурикова работает последние дни. Посетить её художественная галерея приглашает всех желающих до 26 января. В экспозиции картины и эскизы к знаменитым полотнам «Покорение Сибири Ермаком» и «Боярыня Морозова» Василия Ивановича Сурикова, а также творчество других сибирских художников конца XIX – начала XX веков.Сегодня художественная галерея работает с 13.00 до 21.00, в выходные - с 11.00 до 19.00. Справки по телефонам: 43-35-68, 43-35-69.Фото norilskmuseum.ru