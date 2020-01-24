Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42307

24 января 2020, 14:49



Норильчанам, планирующим поездку в Китай, стоит соблюсти меры, рекомендованные Роспотребнадзором.

«В целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, гражданам, выезжающим в КНР, необходимо соблюдать меры предосторожности: - при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию; - не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты; - употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду; - не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных; - использовать средства защиты органов дыхания (маски); - мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приёмом пищи; - при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения; - при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР», - говорится в официальном пресс-релизе управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Сегодня Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила о том, что число подтверждённых случаев в результате вспышки нового коронавируса (2019-nCoV) возросло до 830 - с 25 смертельными исходами, пишет «Российская газета». Подавляющее большинство случаев было зафиксировано в столице центральной провинции Хубэй - Ухани и её окрестностях, а также среди лиц, которые посетили этот город, где в самом конце 2019 года были зафиксированы первые случаи заражения. Фото: Reuters/Jason Lee

Просмотров:296 В частности, ведомство рекомендует воздержаться от посещения города Ухань до стабилизации ситуации.«В целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, гражданам, выезжающим в КНР, необходимо соблюдать меры предосторожности:- при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию;- не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;- употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;- не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;- использовать средства защиты органов дыхания (маски);- мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приёмом пищи;- при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;- при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР», - говорится в официальном пресс-релизе управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.Сегодня Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила о том, что число подтверждённых случаев в результате вспышки нового коронавируса (2019-nCoV) возросло до 830 - с 25 смертельными исходами, пишет «Российская газета». Подавляющее большинство случаев было зафиксировано в столице центральной провинции Хубэй - Ухани и её окрестностях, а также среди лиц, которые посетили этот город, где в самом конце 2019 года были зафиксированы первые случаи заражения.Фото: Reuters/Jason Lee