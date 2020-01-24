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24 января 2020, 15:00



В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги конкурса по демаркации опасных зон.

Подведены итоги смотра-конкурса за второе полугодие 2019 года по демаркации опасных зон и визуализации рабочего пространства в подразделениях Заполярного филиала «Норникеля». Речь идёт о ярком обозначении опасных зон на производстве, в том числе с размещением специальных знаков о применении средств индивидуальной защиты, указанием мест и направлений безопасного передвижения. Лучше всех опасные места и безопасные направления обозначены на следующих предприятиях. В номинации «Лучший производственный участок» лидером признано здание секций реостатных испытаний предприятия технологического железнодорожного транспорта (ПТЖТ). В номинации «Лучшая прилегающая территория» - территория у АБК рудника «Комсомольский». В номинации «Административно-бытовой комплекс» - центральный АБК предприятия технологического бурения (ПТБ). Коллективы-победители, участвовавшие в оборудовании рабочих мест и территорий к смотру, награждены денежными премиями. Предприятиям-участникам конкурса, на которых были выявлены замечания, предстоит дальнейшая работа по приведению производственных участков и территорий в надлежащее состояние и последующее участие в аналогичных конкурсах 2020 года. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:280 Подведены итоги смотра-конкурса за второе полугодие 2019 года по демаркации опасных зон и визуализации рабочего пространства в подразделениях Заполярного филиала «Норникеля».Речь идёт о ярком обозначении опасных зон на производстве, в том числе с размещением специальных знаков о применении средств индивидуальной защиты, указанием мест и направлений безопасного передвижения.Лучше всех опасные места и безопасные направления обозначены на следующих предприятиях.В номинации «Лучший производственный участок» лидером признано здание секций реостатных испытаний предприятия технологического железнодорожного транспорта (ПТЖТ). В номинации «Лучшая прилегающая территория» - территория у АБК рудника «Комсомольский». В номинации «Административно-бытовой комплекс» - центральный АБК предприятия технологического бурения (ПТБ).Коллективы-победители, участвовавшие в оборудовании рабочих мест и территорий к смотру, награждены денежными премиями. Предприятиям-участникам конкурса, на которых были выявлены замечания, предстоит дальнейшая работа по приведению производственных участков и территорий в надлежащее состояние и последующее участие в аналогичных конкурсах 2020 года.Фото Дениса Кожевникова