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24 января 2020, 15:31



В Норильске наградили победителей конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей».

В 2019 году призовой фонд конкурса, прошедшего уже в шестой раз, увеличился на 30 млн и составил 155 млн рублей для территорий присутствия компании «Норникель»: Норильска и Таймыра, Мончегорска и Печенгского района, Читы и Газимуро-Заводского района. От Норильска и Таймыра участвовали 147 организаций, подавшие 257 заявок. Победители 52 проекта от полусотни организаций. Объём финансирования их грантов составит 74,8 млн рублей. Напомним, впервые конкурс социальных проектов прошёл на нашей территории в 2013-м. А годом позже стал частью корпоративной благотворительной программы «Мир новых возможностей». Широта охвата конкурса позволяет включить все направления, отражающие социально значимые проблемы населения. Сегодня конкурс по-прежнему предполагает несколько номинаций, каждая из которых имеет собственный объём выделяемого гранта – вплоть до 6,5 миллиона рублей для одной из номинаций 2020 года. Причём сумма выделяемых средств из года в год растёт. Растёт и число новых участников, в этом году таких добавилось сразу 32. 13 из них вошли в число победителей. Как отметила Светлана Семенкова, и. о. начальника управления благотворительных программ ЗФ «Норникель», новшеством 2019 года стала возможность подачи заявок через электронные площадки. - Мы боялись, что эта инициатива снизит число участников, но оказалось, что норильчане идут в ногу со временем и заявок было даже больше, чем год назад. Экспертиза проектов федеральными и региональными экспертами также осуществлялась на онлайн-платформе. Как показывает ежегодная аналитика итогов конкурса, большинство проектов достигает запланированных результатов. Больше того – многие продолжают в последующем свою работу, основываясь на других грантах или переходя в статус социальных предпринимателей, оказывая платные услуги населению. Растёт и уровень проектной активности и грамотности участников, что отмечено экспертами конкурса. Подробнее о победителях конкурса читайте в «Заполярной Правде» 31 января. Фото из открытых источников

Просмотров:307 В 2019 году призовой фонд конкурса, прошедшего уже в шестой раз, увеличился на 30 млн и составил 155 млн рублей для территорий присутствия компании «Норникель»: Норильска и Таймыра, Мончегорска и Печенгского района, Читы и Газимуро-Заводского района. От Норильска и Таймыра участвовали 147 организаций, подавшие 257 заявок. Победители 52 проекта от полусотни организаций. Объём финансирования их грантов составит 74,8 млн рублей.Напомним, впервые конкурс социальных проектов прошёл на нашей территории в 2013-м. А годом позже стал частью корпоративной благотворительной программы «Мир новых возможностей». Широта охвата конкурса позволяет включить все направления, отражающие социально значимые проблемы населения.Сегодня конкурс по-прежнему предполагает несколько номинаций, каждая из которых имеет собственный объём выделяемого гранта – вплоть до 6,5 миллиона рублей для одной из номинаций 2020 года. Причём сумма выделяемых средств из года в год растёт. Растёт и число новых участников, в этом году таких добавилось сразу 32. 13 из них вошли в число победителей.Как отметила Светлана Семенкова, и. о. начальника управления благотворительных программ ЗФ «Норникель», новшеством 2019 года стала возможность подачи заявок через электронные площадки.- Мы боялись, что эта инициатива снизит число участников, но оказалось, что норильчане идут в ногу со временем и заявок было даже больше, чем год назад. Экспертиза проектов федеральными и региональными экспертами также осуществлялась на онлайн-платформе. Как показывает ежегодная аналитика итогов конкурса, большинство проектов достигает запланированных результатов. Больше того – многие продолжают в последующем свою работу, основываясь на других грантах или переходя в статус социальных предпринимателей, оказывая платные услуги населению. Растёт и уровень проектной активности и грамотности участников, что отмечено экспертами конкурса.Подробнее о победителях конкурса читайте в «Заполярной Правде» 31 января.Фото из открытых источников