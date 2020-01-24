Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42310

24 января 2020, 16:03



Миллион на подъём. Врачи, приехавшие трудиться в Норильск, получат дополнительные выплаты.

– По инициативе губернатора принят краевой закон о дополнительных выплатах подъёмных – 1 млн рублей не только для врачей, которые приедут работать в населённые пункты с населением менее 50 тысяч человек, но и в межрайонные центры – Канск, Ачинск, Минусинск, Лесосибирск, Норильск, где проживают более 50 тысяч, – рассказал министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик. – Именно в этих городах концентрируются технологии, которые мы хотим максимально приблизить к сельскому населению. Укрепление межрайонных центров требует максимального притока врачей. Проблема дефицита медицинских кадров в Красноярском крае будет решаться и с помощью увеличения краевого заказа в ординатуре. С 2020 года увеличивается набор в средние специальные образовательные учреждения медицинского профиля. В стадии подготовки – краевой закон об увеличении числа целевых мест в Красноярском медуниверситете. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:417 Начиная с этого года выпускники Красноярского государственного медицинского университета, а также медики, приехавшие в край из других субъектов Федерации, смогут получить подъёмные от губернатора нашего региона – 1 миллион рублей с районным коэффициентом, пишет «Наш Красноярский край».– По инициативе губернатора принят краевой закон о дополнительных выплатах подъёмных – 1 млн рублей не только для врачей, которые приедут работать в населённые пункты с населением менее 50 тысяч человек, но и в межрайонные центры – Канск, Ачинск, Минусинск, Лесосибирск, Норильск, где проживают более 50 тысяч, – рассказал министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик. – Именно в этих городах концентрируются технологии, которые мы хотим максимально приблизить к сельскому населению. Укрепление межрайонных центров требует максимального притока врачей.Проблема дефицита медицинских кадров в Красноярском крае будет решаться и с помощью увеличения краевого заказа в ординатуре. С 2020 года увеличивается набор в средние специальные образовательные учреждения медицинского профиля. В стадии подготовки – краевой закон об увеличении числа целевых мест в Красноярском медуниверситете.Фото Владимира Макушкина