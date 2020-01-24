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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
14:54 День российского студенчества отметили медовым сбитнем в Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса.
13:57 Норильск присоединился к Всероссийской акции «Блокадный хлеб».
16:57 Норильский пловец включён в состав сборной России.
16:56 За сутки в Красноярском крае жертвами мошенников стали 17 человек.
16:48 Россияне боятся экологических угроз больше, чем террористов.
16:25 Осетров на 2 млн наловил браконьер-рецидивист.
16:03 Миллион на подъём. Врачи, приехавшие трудиться в Норильск, получат дополнительные выплаты.
15:31 В Норильске наградили победителей конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей».
15:00 В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги конкурса по демаркации опасных зон.
14:49 Норильчанам, планирующим поездку в Китай, стоит соблюсти меры, рекомендованные Роспотребнадзором.
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663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
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