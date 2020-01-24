Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42312

24 января 2020, 16:25



Осетров на 2 млн наловил браконьер-рецидивист.

Полиция Таймыра задержала подозреваемого в незаконном вылове рыбы осетровых пород. Предполагаемый браконьер причинил природе ущерб на 2 млн рублей. Участники рейда по выявлению незаконной добычи и хранения водных биологических ресурсов установили, что некий гражданин предлагает жителям Дудинки купить рыбу - предположительно сибирского осетра. Полиция задержала торговца. Им оказался уже судимый за аналогичные преступления житель посёлка Байкаловск, рассказали в управлении МВД по Красноярскому краю. При обыске дома у подозреваемого полицейские изъяли 20 замороженных кусков осетров. По словам браконьера, рыбу он поймал сетями недалеко от Байкаловска для продажи. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча и хранение особо ценных водных биологических ресурсов». Виновному грозит до трех лет лишения свободы. Фото 24.мвд.рф

Просмотров:296 Полиция Таймыра задержала подозреваемого в незаконном вылове рыбы осетровых пород. Предполагаемый браконьер причинил природе ущерб на 2 млн рублей.Участники рейда по выявлению незаконной добычи и хранения водных биологических ресурсов установили, что некий гражданин предлагает жителям Дудинки купить рыбу - предположительно сибирского осетра. Полиция задержала торговца. Им оказался уже судимый за аналогичные преступления житель посёлка Байкаловск, рассказали в управлении МВД по Красноярскому краю.При обыске дома у подозреваемого полицейские изъяли 20 замороженных кусков осетров. По словам браконьера, рыбу он поймал сетями недалеко от Байкаловска для продажи.Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча и хранение особо ценных водных биологических ресурсов». Виновному грозит до трех лет лишения свободы.Фото 24.мвд.рф